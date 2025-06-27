"Аномальная жара до +35 уже на пороге". Синоптики дали новый прогноз — уже с 1 июля
- 11:19 27 июня
- Служба новостей
После умеренного начала лета жителей многих регионов России ожидает резкое повышение температуры и настоящий "тепловой удар". Синоптики бьют тревогу: грядет период аномальной жары, пик которой придется на начало июля. Днем столбики термометров могут подниматься до +35 градусов Цельсия и выше!
По данным метеорологов, уже в ближайшие дни начнется постепенное потепление. Особенно сильно это почувствуют жители южных и центральных областей страны. Важно быть готовыми к высоким температурам и знать, как защитить себя от негативных последствий.
В каких регионах будет самый сильный зной?
Согласно прогнозам, аномальная жара затронет следующие регионы:
- Юг России: Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край и республики Северного Кавказа. Здесь возможна температура до +35 градусов и выше.
- Центральная Россия: Московская область, Владимирская область, Ярославская область, Рязанская область и другие. Ожидается температура в пределах +30…+33 градусов.
Как пережить жару без вреда для здоровья? Советы экспертов
Чтобы избежать тепловых ударов и других проблем, связанных с жарой, следуйте этим рекомендациям:
- Ограничьте пребывание на солнце в период с 11:00 до 17:00 – это самое опасное время.
- Носите легкую, светлую одежду из натуральных материалов, обеспечивающую хорошую вентиляцию.
- Пейте много жидкости в течение дня, чтобы поддерживать водный баланс. Отдавайте предпочтение воде, несладкому чаю или морсу.
- Избегайте интенсивных физических нагрузок в самое жаркое время суток.
- Принимайте прохладный душ несколько раз в день для охлаждения тела.
- Никогда не оставляйте детей и домашних животных в закрытых автомобилях – это смертельно опасно!
Что ожидать в дальнейшем?
Пока сложно точно сказать, как долго продлится период аномальной жары. Однако, по предварительным прогнозам, снижение температуры стоит ожидать не раньше следующей недели. Следите за обновлениями прогнозов погоды, чтобы вовремя принимать необходимые меры.
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