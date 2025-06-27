"Аномальная жара до +35 уже на пороге". Синоптики дали новый прогноз — уже с 1 июля

После умеренного начала лета жителей многих регионов России ожидает резкое повышение температуры и настоящий "тепловой удар". Синоптики бьют тревогу: грядет период аномальной жары, пик которой придется на начало июля. Днем столбики термометров могут подниматься до +35 градусов Цельсия и выше!

По данным метеорологов, уже в ближайшие дни начнется постепенное потепление. Особенно сильно это почувствуют жители южных и центральных областей страны. Важно быть готовыми к высоким температурам и знать, как защитить себя от негативных последствий.