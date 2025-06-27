Владельцы сбережений будут в недоумении с 27 июня: в ЦБ объявили важную новость

cbr.ru

В начале июня средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в десяти крупнейших российских банках опустилась до 18,87% годовых Центральный Банк сообщает, что это на 0,5% ниже, чем было зафиксировано в предыдущий период. В десятку банков, на основе которых рассчитывается этот показатель, вошли: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Почта Банк, Московский Кредитный Банк, Тинькофф Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк – именно они аккумулируют наибольший объём вкладов от населения.

Снижение процентных ставок происходит на фоне общего улучшения экономической ситуации и постепенной корректировки денежно-кредитной политики Центробанка. Этот средний показатель служит своего рода ориентиром для всей банковской системы – другие банки, устанавливая свои ставки, обычно не превышают его более чем на 2 процентных пункта.