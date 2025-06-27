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Владельцы сбережений будут в недоумении с 27 июня: в ЦБ объявили важную новость

Владельцы сбережений будут в недоумении с 27 июня: в ЦБ объявили важную новостьcbr.ru

В начале июня средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в десяти крупнейших российских банках опустилась до 18,87% годовых

Центральный Банк сообщает, что это на 0,5% ниже, чем было зафиксировано в предыдущий период. В десятку банков, на основе которых рассчитывается этот показатель, вошли: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Почта Банк, Московский Кредитный Банк, Тинькофф Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк – именно они аккумулируют наибольший объём вкладов от населения.

Снижение процентных ставок происходит на фоне общего улучшения экономической ситуации и постепенной корректировки денежно-кредитной политики Центробанка. Этот средний показатель служит своего рода ориентиром для всей банковской системы – другие банки, устанавливая свои ставки, обычно не превышают его более чем на 2 процентных пункта.

Аналитики прогнозируют, что текущая тенденция к снижению доходности вкладов, скорее всего, сохранится в ближайшие месяцы, особенно если Центробанк продолжит снижать ключевую ставку. Для вкладчиков это означает, что возможности выгодно разместить свои сбережения под высокий процент постепенно исчезают. Тем, кто хочет зафиксировать более привлекательные условия, возможно, стоит рассмотреть вопрос об открытии депозита в ближайшее время. При этом, конечно, важно учитывать надёжность банка и не гнаться за максимально высокими процентами в ущерб безопасности своих сбережений.

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