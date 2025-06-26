Чудовище из облака Оорта: комета размером с город стремительно приближается к Солнечной системе

В Солнечной системе обнаружен настоящий монстр – комета C/2014 UN271 (Бернардинелли-Бернштейн), размеры которой превосходят все ранее известные кометы. Эта космическая глыба, прибывшая из далекого облака Оорта, уже демонстрирует признаки активности, несмотря на то, что находится на огромном расстоянии от Солнца, приближаясь к орбите Сатурна.

Речь идет об одной из самых крупных ледяных глыб, когда-либо обнаруженных в нашей звездной системе. Ученые называют ее "гигантом из облака Оорта" и подчеркивают, что подобные явления крайне редки и предоставляют уникальную возможность узнать больше о формировании Солнечной системы.

Впервые комету заметили в 2014 году в рамках проекта Dark Energy Survey (DES) с помощью 4-метрового телескопа в Чили. Однако, из-за огромного количества данных (более 80 тысяч снимков), требующих тщательной обработки, ее классифицировали как комету только в 2021 году.

Открытие было сделано командой астрофизиков из Пенсильванского университета: Педро Бернардинелли, Гэри Бернштейн и Нелли Бразил. В честь первых двух комета и получила свое название – C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein).

Самая большая комета в истории:

Наблюдения, проведенные с помощью телескопа ALMA (Atacama Large Millimeter Array) в Чили, показали, что диаметр ядра кометы составляет впечатляющие 137 ± 17 километров. Для сравнения, диаметр ядра знаменитой кометы Галлея – всего 11 километров, а кометы Хейла-Боппа – около 60 километров. Представьте себе, это как целый город, летящий в космосе!

Поверхность кометы имеет очень низкую отражающую способность (альбедо) – всего 5,3%, что характерно для темных небесных тел, богатых углеродом. Это подтверждает, что комета состоит из древнейшего материала, сохранившегося со времен формирования Солнечной системы, то есть более 4,5 миллиардов лет.

Где находится комета сейчас:

Комета движется между орбитами Урана и Сатурна. Ожидается, что она достигнет перигелия (максимального сближения с Солнцем) в январе 2031 года, когда приблизится к нашей звезде на расстояние 10,95 астрономических единиц (примерно на расстоянии орбиты Сатурна).

Несмотря на огромное расстояние, комета уже проявляет активность. Обычно кометы начинают выделять газ и пыль гораздо ближе к Солнцу, но гигантский размер ядра позволяет ей делать это задолго до пересечения орбиты Сатурна.

Что удалось увидеть астрономам:

Наблюдения с помощью телескопов ALMA и Hubble показали наличие комы – облака газа и пыли, окружающего ядро кометы, а также зачатков хвоста.

Особый интерес вызвали выбросы молекул монооксида углерода (CO) и формальдегида (H₂CO). Эти вещества испаряются при низких температурах и служат индикаторами химического состава древнего ледяного тела.

По данным ALMA:

Скорость выброса монооксида углерода – 3,44×10²⁷ молекул в секунду при скорости газа 0,386 км/с.

Выброс формальдегида – до 1,2×10²⁶ молекул в секунду.

Это впечатляющие показатели для кометы, находящейся так далеко от Солнца!

Почему комета так активна на таком расстоянии:

Ответ кроется в составе ее ядра. Помимо водяного льда, оно содержит значительные количества замороженного CO, CO₂, CH₄ (метана), NH₃ (аммиака) и других веществ, которые начинают испаряться при гораздо более низких температурах, чем вода.

Астрономы прогнозируют, что по мере сближения с Солнцем в ближайшие годы начнут активно испаряться:

Метан (CH₄) – при расстоянии около 15 а. е. (примерно 2025 год);

Этан (C₂H₆) – около 12,5 а. е. (2027 год);

Ацетилен (C₂H₂) и сероводород (H₂S) – на дистанции 11 а. е. (2030 год);

CO₂, NH₃ и H₂O – ближе к перигелию в 2031 году.

Возможно, часть этих молекул никогда не испарится, если водяной лед залегает слишком глубоко под поверхностью.

Облако Оорта – родина кометы:

Комета прилетела из облака Оорта – гипотетического скопления триллионов ледяных тел, окружающих Солнечную систему на расстоянии до 100 000 астрономических единиц. Облако Оорта – это своего рода "морозильная камера", в которой хранится первозданный материал Солнечной системы.

Изучение таких объектов позволяет ученым узнать:

Из чего формировалась наша планетарная система.

Какие химические элементы были доступны во время ее зарождения.

Какие процессы определяли эволюцию планет и спутников.

Представляет ли комета опасность для Земли?:

Нет. Орбита кометы сильно наклонена (95,6 градуса относительно эклиптики), поэтому она никогда не пересечет орбиту Земли и не подойдет к нам ближе, чем к орбите Сатурна. Ее изучение представляет огромный научный интерес, ведь это уникальная возможность наблюдать гигантскую комету, которая впервые за миллиарды лет вернулась во внутреннюю часть Солнечной системы.

Что будет дальше?:

Ученые планируют продолжать наблюдение за кометой до и после ее перигелия. ALMA, Hubble и новые космические телескопы, включая James Webb Space Telescope, будут фиксировать изменения в ее активности, химическом составе и поведении.

Кроме того, уже обсуждается возможность отправки к комете автоматической миссии, чтобы собрать данные или даже образцы грунта. Если такое решение будет принято, это станет одной из важнейших миссий XXI века в области изучения происхождения Солнечной системы.

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