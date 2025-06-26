Браузер Chrome перестанет работать у 160 миллионов пользователей Android
- 18:03 26 июня
- Служба новостей
Внимание владельцам устаревших Android! Chrome больше не будет работать на Android 8 и 9!
Google объявила о прекращении поддержки браузера Chrome на операционных системах Android 8.0 Oreo и Android 9.0 Pie. Пользователям этих версий Android следует ожидать, что версия Chrome 138 станет последней доступной для них.
Начиная с Chrome 139, выпуск которого запланирован на 5 августа 2025 года, минимальным требованием для работы браузера станет Android 10 или более новая версия.
Android 8 и 9 вышли в 2017 и 2018 годах соответственно. Несмотря на то, что эти операционные системы считаются устаревшими, они все еще используются значительным количеством людей. По данным StatCounter на апрель 2024 года, их доля в США составляет 1,43% и 6,08% соответственно. В масштабах всего мира это миллионы пользователей, ведь количество установок Android превышает 3,3 миллиарда.
Стоит отметить, что Google прекратила поддержку Android 8.0 и 9.0 еще в 2021 и 2022 годах соответственно, то есть они уже давно не получают обновлений безопасности, пишет lifehacker.ru.
Читайтен также:
- Слизни – Stop! Спасаем Урожай Народными Средствами Без Химии
- Эти фамилии носят те, кто испокон веков рождался в княжеских семьях: узнайте, есть ли ваша в списке
- "Не берите даже по акции": Роскачество назвало сосиски, которые лучше не покупать
- Поцелованные Богом: Тамара Глоба назвала троицу знаков, которые получат благословение
- Борьба за нижние полки в поезде продолжается: мамочки придумали хитрый способ заставить вас уступить полку снизу - не ведитесь