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Браузер Chrome перестанет работать у 160 миллионов пользователей Android

Браузер Chrome перестанет работать у 160 миллионов пользователей AndroidФото из архива "ПроГорода"

Внимание владельцам устаревших Android! Chrome больше не будет работать на Android 8 и 9!

Google объявила о прекращении поддержки браузера Chrome на операционных системах Android 8.0 Oreo и Android 9.0 Pie. Пользователям этих версий Android следует ожидать, что версия Chrome 138 станет последней доступной для них.

Начиная с Chrome 139, выпуск которого запланирован на 5 августа 2025 года, минимальным требованием для работы браузера станет Android 10 или более новая версия.

Android 8 и 9 вышли в 2017 и 2018 годах соответственно. Несмотря на то, что эти операционные системы считаются устаревшими, они все еще используются значительным количеством людей. По данным StatCounter на апрель 2024 года, их доля в США составляет 1,43% и 6,08% соответственно. В масштабах всего мира это миллионы пользователей, ведь количество установок Android превышает 3,3 миллиарда.

Стоит отметить, что Google прекратила поддержку Android 8.0 и 9.0 еще в 2021 и 2022 годах соответственно, то есть они уже давно не получают обновлений безопасности, пишет lifehacker.ru.

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