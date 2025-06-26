Браузер Chrome перестанет работать у 160 миллионов пользователей Android

Фото из архива "ПроГорода"

Внимание владельцам устаревших Android! Chrome больше не будет работать на Android 8 и 9! Google объявила о прекращении поддержки браузера Chrome на операционных системах Android 8.0 Oreo и Android 9.0 Pie. Пользователям этих версий Android следует ожидать, что версия Chrome 138 станет последней доступной для них.

Начиная с Chrome 139, выпуск которого запланирован на 5 августа 2025 года, минимальным требованием для работы браузера станет Android 10 или более новая версия.