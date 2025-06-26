Идеальный завтрак: что ест 91-летний Леонид Рошаль — здоровье, как у космонавта, а энергии, как в 17 лет

Ключевым элементом его диеты, обеспечивающим долголетие и хорошее самочувствие, является обычная гречневая каша.

Известному врачу, Леониду Рошалю, исполнился 91 год, но он поражает своей энергией и свежим видом. Секретами его бодрости поделились на Дзен-канале «Фитнес по-русски», раскрывая особенности его рациона питания.

Леонид Рошаль начинает каждое утро с тарелки гречки. По особым случаям он позволяет себе добавить в кашу немного жареного лука, но в обычные дни предпочитает употреблять её без каких-либо добавок.

Гречка – настоящий кладезь полезных веществ. Она содержит лизин, незаменимую аминокислоту, стимулирующую выработку коллагена, необходимого для эластичности кожи и здоровья суставов. Эта крупа не содержит глютен и богата антиоксидантами, такими как рутин и кверцетин, которые поддерживают здоровье сосудов. Кроме того, гречка содержит витамины группы В, железо и магний, играющие важную роль в поддержании нервной системы.

Доктор Рошаль дополняет свой гречневый завтрак салатом из свежих овощей – огурцов, болгарского перца и салата, которые необходимы для поддержания здоровой микрофлоры кишечника.

Вместо традиционного кофе или чая по утрам, он предпочитает пить горячую воду с лимоном, которая помогает ускорить метаболизм.

В рационе Леонида Рошаля практически отсутствует жареный картофель и сосиски с кетчупом. Он также старается не злоупотреблять сладостями.

В его меню регулярно присутствуют жирные сорта рыбы, полезные для суставов, сердца и мозга, разнообразные орехи, ягоды и семечки, являющиеся мощными антиоксидантами, а также авокадо, известное своими свойствами, способствующими увеличению продолжительности жизни.

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