Лишатся земли: всем, у кого участок в собственности - новое жесткое правило с 1 июля

Раздел имущества при разводе – частая и сложная проблема. Особенно много вопросов возникает в отношении земельных участков, приватизированных во время брака. Юрист Ирина Сивакова подчеркивает, что земельный участок, изначально предоставленный одному из супругов в период брака на праве постоянного пользования, а затем оформленный в собственность (приватизированный), считается совместно нажитым имуществом. Это означает, что нотариус, скорее всего, потребует согласие бывшего супруга на любые действия с этим участком, включая оформление договора дарения.

Однако, как показывает анализ судебной практики Верховного Суда РФ, ситуация не всегда настолько однозначна. После официального расторжения брака необходимость получать нотариально заверенное согласие бывшего супруга на совершение сделок с общим имуществом отпадает. Это значит, что женщина, оформившая право собственности на земельный участок в период брака, имеет право заключить договор дарения этого участка своей матери и беспрепятственно зарегистрировать его в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) без получения согласия бывшего мужа.