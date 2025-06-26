Лишатся земли: всем, у кого участок в собственности - новое жесткое правило с 1 июля
- 13:15 26 июня
- Служба новостей
Раздел имущества при разводе – частая и сложная проблема. Особенно много вопросов возникает в отношении земельных участков, приватизированных во время брака. Юрист Ирина Сивакова подчеркивает, что земельный участок, изначально предоставленный одному из супругов в период брака на праве постоянного пользования, а затем оформленный в собственность (приватизированный), считается совместно нажитым имуществом. Это означает, что нотариус, скорее всего, потребует согласие бывшего супруга на любые действия с этим участком, включая оформление договора дарения.
Однако, как показывает анализ судебной практики Верховного Суда РФ, ситуация не всегда настолько однозначна. После официального расторжения брака необходимость получать нотариально заверенное согласие бывшего супруга на совершение сделок с общим имуществом отпадает. Это значит, что женщина, оформившая право собственности на земельный участок в период брака, имеет право заключить договор дарения этого участка своей матери и беспрепятственно зарегистрировать его в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) без получения согласия бывшего мужа.
Но не стоит терять бдительность! Законодательство предоставляет бывшему супругу возможность оспорить данную сделку в судебном порядке в течение года с момента ее совершения. Основанием для оспаривания послужит доказательство того факта, что одаряемый (в данном случае, мать) был осведомлен или должен был быть осведомлен об отсутствии согласия бывшего супруга на совершение дарения.
Как защитить свои интересы?
Чтобы избежать возможных судебных споров и защитить свои права, необходимо уделить особое внимание правильному оформлению документов. Подготовьте полный пакет документов, подтверждающих ваше право собственности на земельный участок, факт расторжения брака, а также отсутствие каких-либо имущественных претензий со стороны бывшего супруга. Рекомендуется получить консультацию квалифицированного юриста, чтобы убедиться в юридической чистоте планируемой сделки и свести к минимуму риск ее оспаривания в будущем.
Помните, правильно оформленные документы – это ваша надежная защита от возможных судебных разбирательств. Будьте внимательны и не позволяйте доброму подарку превратиться в источник проблем и головной боли.
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