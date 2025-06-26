Только этот чай советуют пить ежедневно: укрепляет иммунитет и делает ум острее

Чай – это гораздо больше, чем просто напиток, утоляющий жажду. Этот напиток, известный человечеству на протяжении многих веков, в XVII столетии в России называли "китайской травой", а в странах Востока считали божественным даром, способным даровать энергию и ясность ума. Сегодня ученые подтверждают полезные свойства этого древнего напитка.

Чайный лист – это настоящая природная лаборатория, в которой содержится около 300 различных химических соединений. Среди них особенно важны: