"Дьявольская жара вернется" синоптики пообещали россиянам +35 градусов в новом прогнозе на конец июня

Фото из архива "ПроГорода"

Июнь-месяц 2025 года стал не самым приятным по погоде временем для жителей России. И столицу, и регионы ждали настоящие “американские горки”, с преобладающими резкими похолоданиями, ливнями и грозами. Конец этого месяца тоже преподнесет россиянам сюрприз. Во всяком случае, такой прогноз дают синоптики. Так, метеорологи советуют жителям южных регионов готовиться к по-настоящему дьявольской жаре — столбики термометров, по их заверениям, доберутся до +35°C. Безоблачное небо усугубит ситуацию, поэтому желательно провести это время под кондиционером, а лучше на берегу моря, на знойном пляже. Тем не менее, ночная прохлада обещает быть ощутимой – столбик термометра опустится до +20…+24°C.

В Центральной России температура будет держаться в пределах +23…+28°C. Кратковременные дожди и грозы время от времени будут приносить свежесть.