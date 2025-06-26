"Дьявольская жара вернется" синоптики пообещали россиянам +35 градусов в новом прогнозе на конец июня
- 11:19 26 июня
- Служба новостей
Июнь-месяц 2025 года стал не самым приятным по погоде временем для жителей России. И столицу, и регионы ждали настоящие “американские горки”, с преобладающими резкими похолоданиями, ливнями и грозами.
Конец этого месяца тоже преподнесет россиянам сюрприз. Во всяком случае, такой прогноз дают синоптики. Так, метеорологи советуют жителям южных регионов готовиться к по-настоящему дьявольской жаре — столбики термометров, по их заверениям, доберутся до +35°C. Безоблачное небо усугубит ситуацию, поэтому желательно провести это время под кондиционером, а лучше на берегу моря, на знойном пляже. Тем не менее, ночная прохлада обещает быть ощутимой – столбик термометра опустится до +20…+24°C.
В Центральной России температура будет держаться в пределах +23…+28°C. Кратковременные дожди и грозы время от времени будут приносить свежесть.
На севере и северо-западе страны ожидается облачная погода с дождями. Днем температура не поднимется выше +18…+22°C, а ночью опустится до +10…+14°C. Северо-западный ветер добавит ощущение прохлады.
В Поволжье и на Урале погода будет неустойчивой. Днем воздух прогреется до +25…+30°C, но вечером возможны ливни с грозами. Ночью температура опустится до +13…+17°C. Фермерам и организаторам мероприятий на открытом воздухе стоит это учитывать.
В Сибири и на Дальнем Востоке будет тепло, температура днем составит +22…+28°C. В некоторых районах возможны небольшие дожди и грозы. В северных частях этих регионов ожидается более прохладная погода, около +15…+20°C.
На Крайнем Севере, включая Мурманскую и Архангельскую области, установится прохладная и влажная погода. Днем температура не поднимется выше +15°C, а ночью опустится до +5…+8°C. Частые дожди и туманы будут обычным явлением.
Вне зависимости от региона, рекомендуется каждый день проверять прогноз погоды и одеваться соответственно. Необходимо иметь как легкую летнюю одежду, так и теплую одежду для прохладных северных районов, чтобы чувствовать себя комфортно.
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