3 гамма на 3 стакана — и унитаз сияет как новенький: ни ржавчины, ни мочевого камня

Надоело тратить деньги на дорогую бытовую химию, а унитаз все равно оставляет желать лучшего? Есть отличная новость! Мы раскроем два простых и невероятно эффективных способа, как избавиться от налета, ржавчины и мочевого камня, используя только натуральные ингредиенты. Эти бюджетные решения вернут вашему санузлу первозданную чистоту и свежесть без лишних затрат.

Этот метод – настоящая находка для тех, кто ценит экологичность и эффективность. Вам понадобится:

Этот способ подойдет тем, кто ищет решение для застарелых и сильных загрязнений. Вот что нужно сделать:

Растворите 30 грамм лимонной кислоты и две таблетки для посудомоечной машины в трех стаканах горячей (но не кипящей!) воды. Тщательно перемешайте, чтобы таблетки полностью растворились. Щедро нанесите полученный раствор на внутренние стенки унитаза и сливную чашу. Оставьте смесь в унитазе на час (для небольших загрязнений) или на всю ночь (для серьезных случаев). Вооружитесь ершиком и тщательно удалите все остатки загрязнений. Смойте большим количеством воды и радуйтесь безупречной чистоте!

Эти два простых, но действенных метода помогут вам поддерживать чистоту в санузле без использования агрессивной бытовой химии. Попробуйте – и убедитесь сами!

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