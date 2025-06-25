"Не травите этим кошек": в Роскачестве озвучили самые худшие марки корма для питомцев
- 22:22 25 июня
- Служба новостей
Результаты масштабной проверки кошачьего сухого корма от Роскачества заставляют задуматься: а стоит ли тратить баснословные деньги на "премиум" класс? Оказывается, более доступные по цене варианты зачастую ничем не хуже, а то и превосходят своих дорогих собратьев по качеству.
Для эксперимента выбрали 25 популярных брендов, специализирующихся на кормах с курицей – самом востребованном вкусе у кошек. Эксперты оценили безопасность и питательность продукции, чтобы выяснить, что мы на самом деле даем своим любимцам.
Ключевой вопрос: безопасность!
Безопасность – это главный приоритет, когда речь идет о питании наших питомцев. Поэтому в ходе исследования пристальное внимание уделялось наличию в кормах:
- Токсичных веществ
- Нитритов и радионуклидов
- Тяжелых металлов (ртути, кадмия, свинца, мышьяка, меди)
- Опасных микроорганизмов (бактериальной обсемененности, энтеробактерий, сальмонелл и токсинообразующих анаэробов)
К счастью, по этим показателям серьезных нарушений выявлено не было. Но без "ложки дегтя" не обошлось:
- Металломагнитная примесь: небольшие частицы металла, которые могут случайно попасть в корм при производстве. Стандарты Роскачества более строгие, чем ГОСТ, и превышение допустимого уровня было обнаружено в продукции двух марок.
- Микотоксины: в 8 образцах нашли следы фумонизина В1 – вещества, потенциально опасного для печени и почек. Однако, концентрация была признана неопасной.
- Пестициды и антибиотики: в 17 кормах обнаружили следы пестицидов (вероятно, попавших из растительных компонентов), а в 3 – следы антибиотиков. Это не делает корм опасным, но лишает его права на Знак качества Роскачества.
- Недостаток важных элементов: массовая доля многих микроэлементов соответствовала норме, но с селеном и калием возникли проблемы. В частности, дефицит селена обнаружен в кормах Purina One, Proхвост, «ВкусВилл», «Каждый день», Royal Canin, Perfect fit, 1st Choice, N&D Prime, Felix, Brit, Winner и Best Dinner (в том числе предназначенном для котят). Недостаток калия зафиксирован в кормах «ВкусВилл», «Каждый день», Brit, Winner и Probalance.
- Меньше мяса, чем обещают: исследование показало, что в 11 из 13 кормов с заявленным высоким содержанием мяса его было недостаточно.
Реакция рынка:
Роскачество передало результаты проверки производителям и торговым сетям, и многие компании отреагировали оперативно:
- Onto Pet Food: начали внутреннюю проверку из-за несоответствия заявленного и фактического количества витамина Е и планируют улучшить состав.
- «Яндекс Маркет» и Ozon: сняли с продажи корма, не соответствующие стандартам.
- «Каждый день», «Наша марка», Sirius, Best Dinner, Onto Pet Food и «ВкусВилл»: провели внутренние проверки.
- «Наша марка»: рассматривают возможность корректировки рецептуры корма.
- Best Dinner: сменили завод-производитель.
- «Ашан» (марка «Каждый день»): провели проверку на заводе-производителе и планируют улучшить стандарты производства.
Итоги:
Исследование Роскачества показало, что:
- Дорогой кошачий корм не всегда лучше дешевого.
- Не стоит безоговорочно доверять рекламе "премиум" класса.
- Импортные корма не всегда превосходят отечественные (лучшим по всем показателям оказался корм российского производства).
Хотя в некоторых кормах и были обнаружены недостатки, все они признаны безопасными для животных. Главный совет: внимательно читайте состав и выбирайте корм, исходя из потребностей вашей кошки, а не из маркетинговых обещаний.
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