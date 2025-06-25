"Не травите этим кошек": в Роскачестве озвучили самые худшие марки корма для питомцев

Результаты масштабной проверки кошачьего сухого корма от Роскачества заставляют задуматься: а стоит ли тратить баснословные деньги на "премиум" класс? Оказывается, более доступные по цене варианты зачастую ничем не хуже, а то и превосходят своих дорогих собратьев по качеству.

Для эксперимента выбрали 25 популярных брендов, специализирующихся на кормах с курицей – самом востребованном вкусе у кошек. Эксперты оценили безопасность и питательность продукции, чтобы выяснить, что мы на самом деле даем своим любимцам.