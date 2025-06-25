Топ 4 стрижки на среднюю длину, которые омолодят сразу 7 лет

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Стрижка средней длины – отличный выбор для женщин за 40, стремящихся освежить свой образ и выглядеть моложе. Правильно подобранная прическа способна скорректировать овал лица, добавить объем волосам и подчеркнуть вашу индивидуальность. Представляем вам четыре варианта стрижек, которые помогут вам скинуть несколько лет, как по волшебству: 1. Боб-каре с мягкими, градуированными прядями: Эта стрижка создает естественный объем и легкое движение прядей до плеч, что мгновенно придает образу свежесть и молодость. Легкие слои делают волосы более воздушными и живыми, а также создают эффект визуальной густоты. Боб-каре с мягкими слоями – идеальный выбор для женщин с овальным, круглым или сердцевидным типом лица.

2. Асимметричный боб – стильное решение: Асимметричный боб с укороченной одной стороной создает современный, динамичный и стильный образ. Асимметрия притягивает внимание к лицу, отвлекая от возрастных изменений кожи и мелких морщинок. Эта стрижка подходит практически для любой формы лица и поможет визуально сгладить асимметрию или другие особенности лица.