Плиту можно будет выкинуть: россиянам начнут отключать газ с 27 июня — решение принято

В 2025 году систему газоснабжения в России ждут серьезные перемены. Новые правила затронут абсолютно все газифицированные дома и потребуют от владельцев оперативных действий. Забудьте о прежних порядках – пришло время переоформить договоры и адаптировать газовое оборудование к обновленным требованиям. В противном случае, вы рискуете остаться без привычного комфорта – газа для приготовления пищи, горячей воды и отопления!

С 1 сентября 2025 года в силу вступают обновленные "Правила ограничения подачи и отбора газа", которые были утверждены постановлением Правительства РФ под номером 804 от 30 мая 2025 года. Действовать они будут до 2031 года, приходя на смену правилам, установленным в 2016 году. Основной упор сделан на ужесточение контроля за техническим состоянием газового оборудования и на обязательное переоформление всех договоров с компаниями-поставщиками газа.

Ваш текущий договор автоматически теряет силу 1 сентября 2025 года! Без нового договора, поставщик газа имеет законное право прекратить подачу газа в ваш дом. Особенно это касается тех, кто привык самостоятельно ремонтировать газовые приборы, или препятствует доступу специалистов для проведения плановых проверок и необходимого технического обслуживания. Запомните: отсутствие действующего договора и невозможность доступа к газовому оборудованию – прямой путь к прекращению газоснабжения!

Что необходимо сделать, чтобы газ продолжал поступать в ваш дом бесперебойно?

Незамедлительно перезаключите договор с вашей газовой компанией: подайте заявку через официальный сайт вашей газораспределительной организации, либо направьте необходимые документы обычной почтой. Вам понадобятся копии удостоверения личности (паспорта), документы, подтверждающие ваше право собственности на жилье, а также подробная информация о вашем газовом оборудовании. Не откладывайте это на последний момент – сделайте все заранее, чтобы избежать лишней суеты!

подайте заявку через официальный сайт вашей газораспределительной организации, либо направьте необходимые документы обычной почтой. Вам понадобятся копии удостоверения личности (паспорта), документы, подтверждающие ваше право собственности на жилье, а также подробная информация о вашем газовом оборудовании. Не откладывайте это на последний момент – сделайте все заранее, чтобы избежать лишней суеты! Доверяйте обслуживание только профессиональным специалистам: обслуживание газового оборудования – это задача для квалифицированных специалистов, у которых есть все необходимые лицензии и допуски. Самостоятельный ремонт газовых приборов категорически запрещен и может привести к аварии и отключению газа.

обслуживание газового оборудования – это задача для квалифицированных специалистов, у которых есть все необходимые лицензии и допуски. Самостоятельный ремонт газовых приборов категорически запрещен и может привести к аварии и отключению газа. Обеспечьте беспрепятственный доступ для проведения проверок: предоставьте сотрудникам газовой службы возможность регулярно проводить осмотр и необходимое техническое обслуживание вашего газового оборудования. Отказ в допуске будет рассматриваться как нарушение правил эксплуатации и может стать причиной прекращения газоснабжения.

предоставьте сотрудникам газовой службы возможность регулярно проводить осмотр и необходимое техническое обслуживание вашего газового оборудования. Отказ в допуске будет рассматриваться как нарушение правил эксплуатации и может стать причиной прекращения газоснабжения. Будьте готовы к оплате услуг: услуги по техническому обслуживанию газового оборудования, а также по переоформлению договора теперь включены в общую квитанцию за газ и подлежат обязательной оплате в установленные сроки. Не забывайте своевременно оплачивать счета!

Что делать, если газоснабжение уже прекращено?

Если вы столкнулись с отключением газа из-за отсутствия действующего договора или по причине невозможности проведения технического обслуживания, необходимо немедленно обратиться в вашу газовую компанию. Оформите новый договор, устраните все выявленные нарушения и оплатите предоставленные услуги. Помните, что тарифы на газ в 2025 году могут измениться, поэтому задержка с решением этой проблемы может привести к увеличению ваших расходов.

Бесплатная газификация и догазификация – реальный шанс для тех, кто еще не подключен!

Если ваш дом еще не подключен к системе газоснабжения, воспользуйтесь возможностью принять участие в программе догазификации. В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен до границ вашего земельного участка, в то время как работы по прокладке газопровода внутри участка оплачиваются собственником. В 2025 году планируется подключить к газу около 1,1 миллиона домовладений, что является отличной возможностью получить доступ к безопасному и экономичному источнику энергии.

Важные рекомендации для домовладельцев:

Не затягивайте с переоформлением договора! С 1 сентября 2025 года старые договоры станут недействительными.

Обеспечьте специалистам доступ для проведения необходимых проверок и технического обслуживания газового оборудования.

Для ремонта и установки газовых приборов обращайтесь только к лицензированным специалистам.

Заранее соберите и подготовьте все необходимые документы для заключения нового договора.

Регулярно отслеживайте изменения в законодательстве в сфере газоснабжения.

Соблюдение этих простых правил поможет вам сохранить бесперебойную подачу газа в ваш дом, обеспечив комфорт и безопасность вашей семьи!

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