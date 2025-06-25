Плиту можно будет выкинуть: россиянам начнут отключать газ с 27 июня — решение принято
- 13:15 25 июня
- Служба новостей
В 2025 году систему газоснабжения в России ждут серьезные перемены. Новые правила затронут абсолютно все газифицированные дома и потребуют от владельцев оперативных действий. Забудьте о прежних порядках – пришло время переоформить договоры и адаптировать газовое оборудование к обновленным требованиям. В противном случае, вы рискуете остаться без привычного комфорта – газа для приготовления пищи, горячей воды и отопления!
Что нового в газовых правилах?
С 1 сентября 2025 года в силу вступают обновленные "Правила ограничения подачи и отбора газа", которые были утверждены постановлением Правительства РФ под номером 804 от 30 мая 2025 года. Действовать они будут до 2031 года, приходя на смену правилам, установленным в 2016 году. Основной упор сделан на ужесточение контроля за техническим состоянием газового оборудования и на обязательное переоформление всех договоров с компаниями-поставщиками газа.
Почему нельзя игнорировать переоформление договора?
Ваш текущий договор автоматически теряет силу 1 сентября 2025 года! Без нового договора, поставщик газа имеет законное право прекратить подачу газа в ваш дом. Особенно это касается тех, кто привык самостоятельно ремонтировать газовые приборы, или препятствует доступу специалистов для проведения плановых проверок и необходимого технического обслуживания. Запомните: отсутствие действующего договора и невозможность доступа к газовому оборудованию – прямой путь к прекращению газоснабжения!
Что необходимо сделать, чтобы газ продолжал поступать в ваш дом бесперебойно?
- Незамедлительно перезаключите договор с вашей газовой компанией: подайте заявку через официальный сайт вашей газораспределительной организации, либо направьте необходимые документы обычной почтой. Вам понадобятся копии удостоверения личности (паспорта), документы, подтверждающие ваше право собственности на жилье, а также подробная информация о вашем газовом оборудовании. Не откладывайте это на последний момент – сделайте все заранее, чтобы избежать лишней суеты!
- Доверяйте обслуживание только профессиональным специалистам: обслуживание газового оборудования – это задача для квалифицированных специалистов, у которых есть все необходимые лицензии и допуски. Самостоятельный ремонт газовых приборов категорически запрещен и может привести к аварии и отключению газа.
- Обеспечьте беспрепятственный доступ для проведения проверок: предоставьте сотрудникам газовой службы возможность регулярно проводить осмотр и необходимое техническое обслуживание вашего газового оборудования. Отказ в допуске будет рассматриваться как нарушение правил эксплуатации и может стать причиной прекращения газоснабжения.
- Будьте готовы к оплате услуг: услуги по техническому обслуживанию газового оборудования, а также по переоформлению договора теперь включены в общую квитанцию за газ и подлежат обязательной оплате в установленные сроки. Не забывайте своевременно оплачивать счета!
Что делать, если газоснабжение уже прекращено?
Если вы столкнулись с отключением газа из-за отсутствия действующего договора или по причине невозможности проведения технического обслуживания, необходимо немедленно обратиться в вашу газовую компанию. Оформите новый договор, устраните все выявленные нарушения и оплатите предоставленные услуги. Помните, что тарифы на газ в 2025 году могут измениться, поэтому задержка с решением этой проблемы может привести к увеличению ваших расходов.
Бесплатная газификация и догазификация – реальный шанс для тех, кто еще не подключен!
Если ваш дом еще не подключен к системе газоснабжения, воспользуйтесь возможностью принять участие в программе догазификации. В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен до границ вашего земельного участка, в то время как работы по прокладке газопровода внутри участка оплачиваются собственником. В 2025 году планируется подключить к газу около 1,1 миллиона домовладений, что является отличной возможностью получить доступ к безопасному и экономичному источнику энергии.
Важные рекомендации для домовладельцев:
- Не затягивайте с переоформлением договора! С 1 сентября 2025 года старые договоры станут недействительными.
- Обеспечьте специалистам доступ для проведения необходимых проверок и технического обслуживания газового оборудования.
- Для ремонта и установки газовых приборов обращайтесь только к лицензированным специалистам.
- Заранее соберите и подготовьте все необходимые документы для заключения нового договора.
- Регулярно отслеживайте изменения в законодательстве в сфере газоснабжения.
Соблюдение этих простых правил поможет вам сохранить бесперебойную подачу газа в ваш дом, обеспечив комфорт и безопасность вашей семьи!
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