Мука как секрет плодородия вашего огорода: эффективный способ улучшить почву

Фото из архива "Про Города"

Каждый дачный сезон ставит перед нами задачу – сделать почву на участке плодородной и рыхлой. Именно от этого зависит здоровье растений и щедрый урожай. Один из проверенных и доступных методов улучшения почвы – использование обычной муки. Давайте подробно разберемся, как правильно применять пшеничную или овсяную муку для преображения вашей земли.

Мука – это не просто продукт питания, но и ценный помощник для садоводов. Она способствует улучшению структуры почвы, делая ее более рыхлой и проницаемой для воздуха. Благодаря этому, корни растений получают больше кислорода и питательных веществ. Исследования подтверждают, что мука стимулирует рост растений, обогащая почву углеродом и активизируя полезные микроорганизмы.