Штраф до 200 тысяч рублей: ГАИ будет проверять всех и каждого на наличие всего одной вещи
- 10:05 17 апреля
- Денис Косяков
В России грядут значительные изменения в правилах дорожного движения, направленные на усиление безопасности детей в автомобилях. Штрафы за неправильную перевозку несовершеннолетних пассажиров значительно вырастут.
Правительство уже одобрило законопроект, который внесет поправки в статью 12.23 КоАП РФ. Согласно новым нормам, за отсутствие детского кресла водителям придется заплатить 5 тысяч рублей вместо нынешних 3 тысяч. Особое внимание уделено такси и юридическим лицам: штрафы для них могут достигнуть 50 и 200 тысяч рублей соответственно. Кроме того, отменяется возможность оплаты штрафа со скидкой в первые 20 дней.
Причиной ужесточения мер стала неутешительная статистика: в 2023 году было зафиксировано 656 тысяч случаев перевозки детей без специальных удерживающих устройств, что на 150 тысяч больше, чем в 2020 году. Несмотря на активную профилактическую работу, многие водители продолжают пренебрегать безопасностью юных пассажиров.
Нарушением считается перевозка детей до 7 лет без сертифицированного автокресла. Для детей в возрасте от 7 до 12 лет допускается использование штатных ремней безопасности при условии их правильной регулировки. Если ремень проходит по шее или животу ребенка, необходимо использовать бустер или автокресло. Важно помнить, что различные адаптеры и накладки не обеспечивают должной защиты и приравниваются к отсутствию удерживающего устройства.
Повышение штрафов – это не просто мера наказания, а попытка привлечь внимание к проблеме детской безопасности на дорогах. Детское кресло – это жизненно важная система защиты, способная предотвратить трагедию. Новые правила направлены на то, чтобы родители, водители и перевозчики осознали свою ответственность и сделали все возможное для сохранения жизни и здоровья детей, пишет volgogradru.com.
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