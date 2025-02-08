В Коми наукой больше занимаются женщины, чем мужчины

Фото из архива Pro Города

В День российской науки Комистат представил любопытную статистику: в научном сообществе республики преобладают женщины, однако карьерная лестница, похоже, всё ещё ведёт в основном к мужским достижениям. В преддверии Дня российской науки, отмечаемого 8 февраля, Комистат обнародовал данные, отражающие структуру научного сообщества Республики Коми. Согласно актуальным данным за 2023 год, научные исследования и разработки велись в 24 организациях, объединяющих 799 исследователей.

Примечательно, что более половины (52%) от общего числа исследователей составляли женщины, что свидетельствует о значительном женском вкладе в научную деятельность региона. Возрастная структура исследователей также представляет интерес: большинство (более 50%) находятся в наиболее продуктивном возрасте от 30 до 49 лет.

Однако, при более детальном анализе данных, выявляется гендерный дисбаланс на более высоких ступенях научной иерархии. Хотя среди исследователей, имеющих ученую степень (58% от общего числа), женщины преобладают среди кандидатов наук (56% из 367 человек), среди докторов наук ситуация обратная – большинство (60% из 100 человек) составляют мужчины.

Возрастной анализ также выявил интересные тенденции. Кандидаты наук в основном представлены возрастной группой до 50 лет (58%), в то время как большинство докторов наук (63%) относятся к возрастной категории 65 лет и старше. Отрадно отметить, что в республике есть и молодые доктора наук – семь человек в возрасте до 50 лет, в том числе две женщины, что вселяет надежду на будущее науки в регионе и возможность преодоления гендерного дисбаланса.