Угроза огня: в Коми произошло два возгорания из-за неисправного электрооборудования

Весьма насыщенный день выдался 14 ноября для пожарно-спасательных служб в Республике Коми, когда в разных точках региона одновременно произошли два серьезных возгорания. Об этом сообщает МЧС региона.

Первое из них разыгралось в селе Пыёлдино, расположенном в Сысольском районе, где в частном жилом доме возник пожар. Когда сообщение о произошедшем поступило в местную пожарно-спасательную службу, огонь уже успел захватить пространство площадью 90 квадратных метров.