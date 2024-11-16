Угроза огня: в Коми произошло два возгорания из-за неисправного электрооборудования
- 08:45 16 ноября
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- Анастасия Амелькина
Весьма насыщенный день выдался 14 ноября для пожарно-спасательных служб в Республике Коми, когда в разных точках региона одновременно произошли два серьезных возгорания. Об этом сообщает МЧС региона.
Первое из них разыгралось в селе Пыёлдино, расположенном в Сысольском районе, где в частном жилом доме возник пожар. Когда сообщение о произошедшем поступило в местную пожарно-спасательную службу, огонь уже успел захватить пространство площадью 90 квадратных метров.
На месте оперативно прибыли 7 сотрудников, вооруженных 3 единицами специальной техники. Благодаря их слаженной работе и профессионализму, распространявшийся огонь был локализован и, к счастью, обошлось без пострадавших. В результате первичного осмотра причины пожара указывали на неисправность электрооборудования.
Чуть позже в тот же день тревожное сообщение о возгорании поступило и в пожарно-спасательную службу города Ухты. На улице Школьная в поселке Тобысь вспыхнул дачный дом вместе с хозяйственными постройками. Общая площадь горения составила 134 квадратных метра, что требовало серьезного подхода к тушению.
На этот раз к ликвидации пожара были привлечены 14 огнеборцев, включая отважных добровольцев из местной пожарной дружины, и 4 единицы техники. Эти усилия также привели к быстрому устранению угрозы, и огонь не причинил вреда людям. Предварительный анализ указал на ту же причину возгорания — неисправность электрооборудования.