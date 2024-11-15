Под видом перерасчета пенсионного стажа у воркутинки мошенники похитили 400 тысяч рублей

Воркутинка отдала мошенникам 400 тысяч рублей, поверив в историю о перерасчете пенсионного стажа. Об этом передает пресс-служба МВД по Коми.

По информации регионального ведомства, в полицию Заполярья обратилась женщина 1961 года рождения. Пенсионерка рассказала правоохранителям, что ей позвонил неизвестный, представившись сотрудником пенсионного фонда, предложивший увеличить трудовой стаж. Для записи на встречу женщина продиктовала ему код из СМС.