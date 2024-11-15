Под видом перерасчета пенсионного стажа у воркутинки мошенники похитили 400 тысяч рублей
- 21:45 15 ноября
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- Инесса Богатая
Воркутинка отдала мошенникам 400 тысяч рублей, поверив в историю о перерасчете пенсионного стажа. Об этом передает пресс-служба МВД по Коми.
По информации регионального ведомства, в полицию Заполярья обратилась женщина 1961 года рождения. Пенсионерка рассказала правоохранителям, что ей позвонил неизвестный, представившись сотрудником пенсионного фонда, предложивший увеличить трудовой стаж. Для записи на встречу женщина продиктовала ему код из СМС.
Затем злоумышленники начали действовать по привычной схеме: женщине сообщили, что её личный кабинет на портале Госуслуг был якобы взломан, и кто-то пытается оформить на неё кредиты. Чтобы этому помешать, пенсионерку убедили оформить "зеркальный заём" и перевести деньги на "безопасный" счет. Жертва аферистов следовала инструкциям и перевела мошенникам 400 тысяч рублей.
По этому инциденту следственный отдел Воркуты возбудил уголовное дело статье "Мошенничество".
МВД по Коми напоминает, что для защиты от аферистов следует сразу завершать звонки от неизвестных и блокировать их номера. Также не передавайте посторонним личные данные, реквизиты карт, коды из СМС, логины и пароли от своих аккаунтов.