Гражданка Израиля отправила в Коми по почте наркотики
- 20:30 15 ноября
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- Инесса Богатая
Усинский суд вынес решение о лишении свободы гражданке Израиля. Женщина прибыла в Россию после того, как отправила в Коми наркосодержащее растение через почтовую службу. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.
По информации ведомства, обвиняемая, находясь в Израиле, незаконно отправила части наркосодержащего растения для собственного употребления в посылке, адресованной своей родственнице в Усинске, которая не знала о содержимом. После этого она приехала в Россию.
Согласно приговору Усинского городского суда, женщина признана виновной в совершении преступлений. Ей было назначено наказание, которое является более мягким, чем предусматривают санкции статей, в соответствии со ст. 64 УК РФ: лишение свободы на срок четыре года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
При вынесении приговора суд учел характер и степень общественной опасности действий, а также отсутствие отягчающих и совокупность смягчающих обстоятельств.
По информации пресс-службы судов, приговор пока не вступил в законную силу.