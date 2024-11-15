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Гражданка Израиля отправила в Коми по почте наркотики

Гражданка Израиля отправила в Коми по почте наркотики Фото "Про Город"

Усинский суд вынес решение о лишении свободы гражданке Израиля. Женщина прибыла в Россию после того, как отправила в Коми наркосодержащее растение через почтовую службу. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

По информации ведомства, обвиняемая, находясь в Израиле, незаконно отправила части наркосодержащего растения для собственного употребления в посылке, адресованной своей родственнице в Усинске, которая не знала о содержимом. После этого она приехала в Россию.

Согласно приговору Усинского городского суда, женщина признана виновной в совершении преступлений. Ей было назначено наказание, которое является более мягким, чем предусматривают санкции статей, в соответствии со ст. 64 УК РФ: лишение свободы на срок четыре года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

При вынесении приговора суд учел характер и степень общественной опасности действий, а также отсутствие отягчающих и совокупность смягчающих обстоятельств.

По информации пресс-службы судов, приговор пока не вступил в законную силу.

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