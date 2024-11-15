Гражданка Израиля отправила в Коми по почте наркотики

Усинский суд вынес решение о лишении свободы гражданке Израиля. Женщина прибыла в Россию после того, как отправила в Коми наркосодержащее растение через почтовую службу. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

По информации ведомства, обвиняемая, находясь в Израиле, незаконно отправила части наркосодержащего растения для собственного употребления в посылке, адресованной своей родственнице в Усинске, которая не знала о содержимом. После этого она приехала в Россию.