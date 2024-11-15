"Он коснулся интимной зоны": в Ухте массажисты домогаются до женщин

В Ухте женщины жалуются на массаж с сомнительными предложениями. Об этом сообщают наши коллеги из "Про Город Ухта".

Несколько горожанок обратились к журналистам издания и рассказали свои истории с одним из массажных салонов.

"Я в полном шоке и разочаровании. Недавно я решила посетить массаж с целью расслабиться и улучшить самочувствие. Однако меня ждало крайне непрофессиональное и недопустимое поведение массажиста. Он коснулся интимной зоны, которая не должна была быть затронута. Хочу предупредить всех женщин: будьте начеку и не миритесь с подобными действиями. Это недопустимо, и каждый имеет право на безопасную атмосферу во время таких процедур. Надеюсь, мой случай послужит предостережением и предотвратить повторение подобных ситуаций", - поделилась своим опытом Анастасия.