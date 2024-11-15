"Он коснулся интимной зоны": в Ухте массажисты домогаются до женщин
- 06:30 15 ноября
- 16+
- Инесса Богатая
В Ухте женщины жалуются на массаж с сомнительными предложениями. Об этом сообщают наши коллеги из "Про Город Ухта".
Несколько горожанок обратились к журналистам издания и рассказали свои истории с одним из массажных салонов.
"Я в полном шоке и разочаровании. Недавно я решила посетить массаж с целью расслабиться и улучшить самочувствие. Однако меня ждало крайне непрофессиональное и недопустимое поведение массажиста. Он коснулся интимной зоны, которая не должна была быть затронута. Хочу предупредить всех женщин: будьте начеку и не миритесь с подобными действиями. Это недопустимо, и каждый имеет право на безопасную атмосферу во время таких процедур. Надеюсь, мой случай послужит предостережением и предотвратить повторение подобных ситуаций", - поделилась своим опытом Анастасия.
"Недавно я стала жертвой недопустимого поведения массажиста, который злоупотребил своим положением. Во время визита в массажный салон я доверила своё здоровье специалисту, ожидая качественной помощи. Однако вместо этого я столкнулась с предательством моего доверия. Во время сеанса массажист начал вести себя неуместно, что выходило за пределы профессиональной этики и нарушало мои личные границы. Он прикасался к груди, притворяясь невежливым, и задавал непристойные вопросы", - рассказала другая жертва массажиста Екатерина.
Вскоре после этих обращений, журналист портала "Про Город Ухта" решил лично проверить эти заявления. 13 ноября корреспондент записалась на массаж. Все начиналось как обычный сеанс, однако далее последовал неожиданный вопрос от массажиста: "Какие у вас любимые позы в сексе? "
После этого эксперимент был завершен, и сеанс продолжать не стали.