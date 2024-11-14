В Коми стрельба из игрушечного пистолета в больнице привела к уголовному делу

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Прокуратура Прилузского района провела проверку соблюдения законодательства по антитеррористической защите медицинских учреждений, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Причиной для начала проверки стал случай, связанный с привлечением местного жителя к уголовной ответственности за хулиганство.

Материалы уголовного дела показывают, что 21-летний молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ночные часы в июле 2024 года без всяких препятствий вошел в районную больницу. Там он перемещался по отделениям и стрелял в медицинский персонал из игрушечного пистолета, напоминающего боевое оружие, пластмассовыми пульками.

Прокуратура проверила деятельность ГБУЗ РК "Прилузская центральная районная больница". В результате проверки выявлены подтверждения нарушений требований законодательства по антитеррористической защите медицинских объектов.

По итогам проверки прокуратура возбудила административное дело против главного врача учреждения по части 1 статьи 20.35 КоАП РФ за нарушение требований по антитеррористической защищенности объектов.