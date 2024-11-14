Житель Коми перевел мошенникам почти 20 тысяч рублей в надежде получить интим-услуги

В полицию по Сыктывдинскому району обратился 40-летний местный житель с заявлением о случае мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.

По информации ведомства, мужчина рассказал, что нашел в интернете объявление о предоставлении интимных услуг и созвонился с автором — молодой девушкой. Ta озвучила стоимость стоимость своей работы в 3 тысячи рублей и продиктовала данные для перевода денег.