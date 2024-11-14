Житель Коми перевел мошенникам почти 20 тысяч рублей в надежде получить интим-услуги
- 20:30 14 ноября
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- Инесса Богатая
В полицию по Сыктывдинскому району обратился 40-летний местный житель с заявлением о случае мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.
По информации ведомства, мужчина рассказал, что нашел в интернете объявление о предоставлении интимных услуг и созвонился с автором — молодой девушкой. Ta озвучила стоимость стоимость своей работы в 3 тысячи рублей и продиктовала данные для перевода денег.
После этого ему позвонили якобы от имени администратора интим-салона и попросили перевести на тот же счет залог в сумме примерно 15 тысяч рублей, обещая, что деньги вернут. Затем снова связалась та же девушка, попросив отправить ей еще 2 тысячи рублей для личных нужд.
Таким образом, злоумышленникам было переведено около 20 тысяч рублей, но никто так и не пришел на встречу в оговоренное время. Позже телефоны, по которым мужчины связывался с мошенниками, оказались отключены.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".
МВД Республики Коми вновь напоминает жителям региона о необходимости сохранять бдительность: не выполняйте просьбы незнакомцев, когда дело касается перевода денежных средств.