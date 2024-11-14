В Коми 24-летний воркутинец ответит перед судом за совращение школьника и кражу денег
- 14:30 14 ноября
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- Инесса Богатая
24-летнего воркутинца обвиняют в краже и причинении развратных действиях с несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба Следственного Комитета по Коми.
Следственное управление города Воркута завершило расследование уголовного дела против 24-летнего местного жителя, которого обвиняют в двух эпизодах краж денег с банковских счетов с причинением значительного материального вреда жертвам, а также в развратных действиях с несовершеннолетним, совершенных лицом, ранее судимым за преступления против половой неприкосновенности детей.
По данным следствия, в период с сентября по октябрь 2023 года обвиняемый похитил свыше 240 тысяч рублей с банковских счетов двух местных жителей. Одно из преступлений было совершено с 36-летней знакомой, с которой он действовал в предварительном сговоре, и ей предъявлено аналогичное обвинение. В обоих случаях пострадавшие понесли значительный ущерб. Также злоумышленник совершил развратные действия в отношении мальчика младше четырнадцати лет, с которым он познакомился в интернете. Через мессенджер он отправлял ребенку сообщения и фотографии интимного характера.
В ходе расследования обвиняемый признал свою вину. Следователь собрал достаточно доказательств, чтобы передать дело в суд для дальнейшего рассмотрения.