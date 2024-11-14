В Коми 24-летний воркутинец ответит перед судом за совращение школьника и кражу денег

24-летнего воркутинца обвиняют в краже и причинении развратных действиях с несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба Следственного Комитета по Коми.

Следственное управление города Воркута завершило расследование уголовного дела против 24-летнего местного жителя, которого обвиняют в двух эпизодах краж денег с банковских счетов с причинением значительного материального вреда жертвам, а также в развратных действиях с несовершеннолетним, совершенных лицом, ранее судимым за преступления против половой неприкосновенности детей.