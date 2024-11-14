В Коми 19-летний парень предстанет перед судом за мошенничество

19-летнего жителя Коми обвинили в мошенничестве, совершенное организованной группой. Об этом сообщает прокуратура региона.

По информации пресс-службы ведомства, молодой человек выполнял обязанности курьера в преступной группе, занимавшейся обманом пожилых людей для получения их сбережений. Так, в ноябре 2023 года сообщники обвиняемого звонили пенсионерам из города Ухта в Республике Коми, выдавая себя за правоохранителей. Они утверждали, что родственники пожилых людей якобы стали виновниками ДТП с тяжкими последствиями, и для урегулирования ситуации требуется передать деньги через курьера.