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В Коми 19-летний парень предстанет перед судом за мошенничество

В Коми 19-летний парень предстанет перед судом за мошенничество Фото "Про Город"

19-летнего жителя Коми обвинили в мошенничестве, совершенное организованной группой. Об этом сообщает прокуратура региона.

По информации пресс-службы ведомства, молодой человек выполнял обязанности курьера в преступной группе, занимавшейся обманом пожилых людей для получения их сбережений. Так, в ноябре 2023 года сообщники обвиняемого звонили пенсионерам из города Ухта в Республике Коми, выдавая себя за правоохранителей. Они утверждали, что родственники пожилых людей якобы стали виновниками ДТП с тяжкими последствиями, и для урегулирования ситуации требуется передать деньги через курьера.

В итоге, пять пенсионеров передали молодому человеку 2,5 миллиона рублей, которые он затем перевел на счета других участников преступной группы.

Отметим, что в процессе следствия часть суммы, равная двум миллионам рублей, была возвращена отцом обвиняемого.

Дело передано в Ухтинский городской суд Республики Коми для дальнейшего рассмотрения.

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