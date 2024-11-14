В Коми 19-летний парень предстанет перед судом за мошенничество
- 12:45 14 ноября
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- Инесса Богатая
19-летнего жителя Коми обвинили в мошенничестве, совершенное организованной группой. Об этом сообщает прокуратура региона.
По информации пресс-службы ведомства, молодой человек выполнял обязанности курьера в преступной группе, занимавшейся обманом пожилых людей для получения их сбережений. Так, в ноябре 2023 года сообщники обвиняемого звонили пенсионерам из города Ухта в Республике Коми, выдавая себя за правоохранителей. Они утверждали, что родственники пожилых людей якобы стали виновниками ДТП с тяжкими последствиями, и для урегулирования ситуации требуется передать деньги через курьера.
В итоге, пять пенсионеров передали молодому человеку 2,5 миллиона рублей, которые он затем перевел на счета других участников преступной группы.
Отметим, что в процессе следствия часть суммы, равная двум миллионам рублей, была возвращена отцом обвиняемого.
Дело передано в Ухтинский городской суд Республики Коми для дальнейшего рассмотрения.