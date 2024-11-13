В Сыктывкаре за минувший месяц полицейские не смогли раскрыть ни одно киберпреступление
- 01:00 14 ноября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре продолжает расти количество зарегистрированных преступлений, связанных с информационно-коммуникационными технологиями. Об этом сообщает "Комиинформ".
По информации издания, за отчетный период было возбуждено 119 дел, из которых ни одно не удалось раскрыть. Ущерб, нанесенный гражданам, превысил 44 миллиона рублей.
Мошенники постоянно улучшают свои методы обмана. Например, один из последних случаев, в результате которого житель Сыктывкара потерял свыше 130 тысяч рублей, произошел, когда злоумышленники предложили установить особую программу для пересчета пенсии и сняли с его счета все деньги.
Сотрудники управления продолжают проводить профилактическую работу в трудовых коллективах, при поквартирных обходах и через СМИ.
МВД по Коми предупреждает: преступники играют на чувствах и эмоциях людей, не оставляя времени на обдумывание ситуации и проверку ее истинности. Если вам звонят с неизвестного номера и сообщают, что ваши родственники в беде и для решения проблемы требуется крупная сумма денег, прервите разговор и свяжитесь с родственниками, чтобы проверить информацию. Если вы стали жертвой мошенничества или подозреваете, что против вас могут быть совершены противоправные действия, обратитесь в полицию без промедления.