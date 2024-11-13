В Сыктывкаре за минувший месяц полицейские не смогли раскрыть ни одно киберпреступление

Мошенники постоянно улучшают свои методы обмана. Например, один из последних случаев, в результате которого житель Сыктывкара потерял свыше 130 тысяч рублей, произошел, когда злоумышленники предложили установить особую программу для пересчета пенсии и сняли с его счета все деньги.

МВД по Коми предупреждает: преступники играют на чувствах и эмоциях людей, не оставляя времени на обдумывание ситуации и проверку ее истинности. Если вам звонят с неизвестного номера и сообщают, что ваши родственники в беде и для решения проблемы требуется крупная сумма денег, прервите разговор и свяжитесь с родственниками, чтобы проверить информацию. Если вы стали жертвой мошенничества или подозреваете, что против вас могут быть совершены противоправные действия, обратитесь в полицию без промедления.