В Сыктывкаре 30-летний мужчина украл целый гараж

Житель Сыктывкара присвоил себе гараж. Мужчина заявил полиции, что шел на прогулке, заметил конструкцию и решил переместить его поближе к своему дому.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Коми, в полицию Сыктывкара поступило сообщение от местного жителя 1978 года рождения о краже гаража. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, мужчина рассказал, что обнаружил пропажу, когда пришел за инструментами.