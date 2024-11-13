В Сыктывкаре 30-летний мужчина украл целый гараж
- 23:20 13 ноября
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- Инесса Богатая
Житель Сыктывкара присвоил себе гараж. Мужчина заявил полиции, что шел на прогулке, заметил конструкцию и решил переместить его поближе к своему дому.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Коми, в полицию Сыктывкара поступило сообщение от местного жителя 1978 года рождения о краже гаража. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, мужчина рассказал, что обнаружил пропажу, когда пришел за инструментами.
Также отметим, что сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личность похитителя. Как выяснилось, им оказался 30-летний житель столицы Коми. Добавим, что ранее он уже имел судимость. Он был задержан и доставлен в отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.
Мужчина сказал, что идея о похищении возникла у него внезапно. Как рассказывает задержанный, во время прогулки он увидел отдельно стоящий гараж и решил присвоить его: он обратился за услугами манипулятора и переместил гараж ближе к своему дому, установив его неподалёку.
Добавим, что в отношении жителя возбуждено уголовное дело. Подозреваемому назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и соблюдении надлежащего поведения.