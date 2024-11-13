В Коми полицейские задержали двоих закладчиков

В Коми сотрудники полиции задержали двоих человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает МВД по региону.

Сотрудники полиции выявили участие ранее судимого 33-летнего жителя Сыктывдинского района и его 24-летней спутницы в преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотиков. Правоохранители установили, что эти граждане выполняли роль закладчиков для интернет-магазина, распространяющего запрещенные вещества. Они пытались сбыть "синтетику", раскладывая их по тайникам в Сыктывкаре и в Сыктывдинском районе Коми.