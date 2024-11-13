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В Коми полицейские задержали двоих закладчиков

В Коми полицейские задержали двоих закладчиков Фото МВД по Коми

В Коми сотрудники полиции задержали двоих человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает МВД по региону.

Сотрудники полиции выявили участие ранее судимого 33-летнего жителя Сыктывдинского района и его 24-летней спутницы в преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотиков. Правоохранители установили, что эти граждане выполняли роль закладчиков для интернет-магазина, распространяющего запрещенные вещества. Они пытались сбыть "синтетику", раскладывая их по тайникам в Сыктывкаре и в Сыктывдинском районе Коми.

Во время обследования территории сотрудники обнаружили и изъяли свёртки с наркотиками из ранее созданных закладок. Экспертное заключение показало, что в содержимом тайников находилось вещество весом более 95 граммов.

Подозреваемые задержаны работниками УНК МВД по Коми с поддержкой СОБР Росгвардии. При обыске на месте их пребывания нашли полимерные пакеты, электронные весы и шприцы.

Следователь СЧ СУ МВД по Коми возбудил уголовные дела. Наказание по этой статье может достигать двадцати лет лишения свободы.

По ходатайству следствия, судом было принято решение о заключении подозреваемых под стражу.

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