В Коми полицейские задержали двоих закладчиков
- 14:30 13 ноября
- 16+
- Инесса Богатая
В Коми сотрудники полиции задержали двоих человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает МВД по региону.
Сотрудники полиции выявили участие ранее судимого 33-летнего жителя Сыктывдинского района и его 24-летней спутницы в преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотиков. Правоохранители установили, что эти граждане выполняли роль закладчиков для интернет-магазина, распространяющего запрещенные вещества. Они пытались сбыть "синтетику", раскладывая их по тайникам в Сыктывкаре и в Сыктывдинском районе Коми.
Во время обследования территории сотрудники обнаружили и изъяли свёртки с наркотиками из ранее созданных закладок. Экспертное заключение показало, что в содержимом тайников находилось вещество весом более 95 граммов.
Подозреваемые задержаны работниками УНК МВД по Коми с поддержкой СОБР Росгвардии. При обыске на месте их пребывания нашли полимерные пакеты, электронные весы и шприцы.
Следователь СЧ СУ МВД по Коми возбудил уголовные дела. Наказание по этой статье может достигать двадцати лет лишения свободы.
По ходатайству следствия, судом было принято решение о заключении подозреваемых под стражу.