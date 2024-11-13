В Коми за сутки 11 человек стали жертвами мошенников

В течение последних суток жертвами мошенников стали 11 человек республики. Аферисты похитили у них свыше четыре миллионов рублей. Во всех случаях сотрудники полиции заранее предупредили граждан о существующих схемах мошенничества.

Так, по информации пресс-службы МВД по Коми, в полицию Усинска обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве. Ей позвонил человек, представившийся сотрудником финансовой компании, и предложил заработать на инвестициях. Незнакомец уверял в получении значительных процентов, но с условием, что все операции будут осуществляться через его карты. Он также заверил, что благодаря его связям с компанией, женщина сможет получить дополнительные бонусы. Договорившись с ним, женщина решила использовать свои сбережения и занять деньги у подруги. Подруга, 40-летняя женщина, также пожелала получить доход и перевела 880 тысяч рублей с кредитной карты и 2, 3 миллиона личных средств. Обе горожанки перевели злоумышленнику в общей сложности 3, 3 миллиона рублей.