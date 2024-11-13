В Коми за сутки 11 человек стали жертвами мошенников
- 12:45 13 ноября
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- Инесса Богатая
В течение последних суток жертвами мошенников стали 11 человек республики. Аферисты похитили у них свыше четыре миллионов рублей. Во всех случаях сотрудники полиции заранее предупредили граждан о существующих схемах мошенничества.
Так, по информации пресс-службы МВД по Коми, в полицию Усинска обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве. Ей позвонил человек, представившийся сотрудником финансовой компании, и предложил заработать на инвестициях. Незнакомец уверял в получении значительных процентов, но с условием, что все операции будут осуществляться через его карты. Он также заверил, что благодаря его связям с компанией, женщина сможет получить дополнительные бонусы. Договорившись с ним, женщина решила использовать свои сбережения и занять деньги у подруги. Подруга, 40-летняя женщина, также пожелала получить доход и перевела 880 тысяч рублей с кредитной карты и 2, 3 миллиона личных средств. Обе горожанки перевели злоумышленнику в общей сложности 3, 3 миллиона рублей.
По аналогичной схеме обманули пенсионерку из Воркуты. Псевдотрейдер позвонил женщине, обещая высокий доход от инвестиций в активы компании. Поддавшись на уговоры, доверчивая жительница Коми вложила свои средства в размере 155 тысяч рублей. После перевода денег на сторонние счета потерпевшая больше не смогла связаться с мошенником.
Жители Сыктывкара и Койгородского района также стали жертвами аферистов, пытаясь купить приставку и мотобуксировщик через интернет. Найдя подходящие объявления, они связались с продавцами, которые убедили их ввести данные своих банковских карт на сайте и коды подтверждения. В результате с их счетов были списаны средства, а покупок они так и не дождались.
По всем случаям были возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ "Мошенничество".
МВД Республики Коми настоятельно рекомендует сохранять осторожность! Помните, что предложения о быстром заработке исходят не от профессиональных финансовых специалистов, а от мошенников, умело вводящих в заблуждение своих жертв. Для изучения инвестиционной сферы лучше всего заниматься этим самостоятельно. Кроме того, будьте особенно внимательны при покупках онлайн. Совершайте их только на проверенных сайтах или официальных ресурсах знакомых вам магазинов.