Похитившего баян сыктывкарца отправили на обязательные работы

Скриншот из видео МВД

В Сыктывкаре мужчину приговорили к обязательным работам за кражу баяна. Об этом сообщает прокуратура Коми. По информации пресс-службы ведомства, в августе текущего года в Сыктывкаре в полицию обратился мужчина. Он сообщил, что оставил баян на тележке возле подъезда, а сам отправился обратно за своим мобильным телефоном. Выйдя на улицу, он обнаружил, что инструмент исчез.

Следователи просмотрели записи с камер наблюдения и установили, что тележку увез прохожий. Личность последнего была вскоре определена. Похитителем оказался житель города 1980 года рождения, уже имеющий судимость. Мужчина объяснил, что, заметив без присмотра оставленный баян, решил его забрать, чтобы в дальнейшем продать его за деньги.

Как передает прокуратура региона, Сыктывкарский городской суд признал 44-летнего горожанина виновным в краже, повлекшей значительный ущерб. Выяснилось, что стоимость украденного баяна составляет шесть тысяч рублей.