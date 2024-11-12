В Сыктывкаре сотрудник магазина пытался украсть электронику и бытовую химию

В Сыктывкаре кассира уличили в воровстве. Подозреваемого застали ночью на работе, когда он пытался забрать себе "бесплатный" товар. Об этом сообщает МВД по Коми.

По информации пресс-службы ведомства, в отделение УМВД России по Сыктывкару поступило сообщение от представителя магазина, который сообщил о вероятной краже. Охранник, проверяя записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине, заметил, что один из сотрудников пришел ночью и перенес некоторые товары в служебную комнату. После окончания смены кассир ушел, ничего не купив и не оплатив.