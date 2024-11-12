В Сыктывкаре сотрудник магазина пытался украсть электронику и бытовую химию
- 19:00 12 ноября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре кассира уличили в воровстве. Подозреваемого застали ночью на работе, когда он пытался забрать себе "бесплатный" товар. Об этом сообщает МВД по Коми.
По информации пресс-службы ведомства, в отделение УМВД России по Сыктывкару поступило сообщение от представителя магазина, который сообщил о вероятной краже. Охранник, проверяя записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине, заметил, что один из сотрудников пришел ночью и перенес некоторые товары в служебную комнату. После окончания смены кассир ушел, ничего не купив и не оплатив.
Полиция выяснила в ходе проверки, что сотрудник похитил электронику и бытовую химию, принадлежащие организации, на сумму свыше 10 тысяч рублей. Вскоре 35-летнего подозреваемого задержали у него дома и доставили в полицию для допроса.
Молодой человек объяснил, что прятал украденное в комнате для персонала, где распаковывал и складывал его в рюкзак. Позже он вынес товары из помещения магазина. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК (кража). Также добавим, что все украденное было изъято полностью.