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ФСБ по Коми возбудило уголовное дело в отношении 27-летнего участника запрещенной экстремистской организации АУЕ*

ФСБ по Коми возбудило уголовное дело в отношении 27-летнего участника запрещенной экстремистской организации АУЕ*Фото УФСИН по Коми

ФСБ по Коми возбудило уголовное дело в отношении 27-летнего участника запрещенной в России экстремистской группы АУЕ*. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщили в управлении, в 2018 году 27-летний мужчина, уроженец Якутии, был осужден на 16 лет тюремного заключения за преступления, связанные с кражей, совершенной группой лиц по соглашению, и покушением на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что отбывая наказание в исправительном учреждении ИК-1 УФСИН России в Коми, осужденный активно принимал участие в "АУЕ"* и распространял криминальную идеологию этой экстремистской группы среди заключенных, стремясь создать ячейку внутри исправительного учреждения.

В текущий момент сотрудники региональных управлений ФСБ и УФСИН проводят оперативно-следственные мероприятия, направленные на сбор доказательств противозаконной активности заключенного.

По ст. 282.2 УК РФ, максимальное наказание за совершение такого преступления предусматривает до 6 лет лишения свободы.

*АУЕ - Экстремистское движение, запрещенное в России.

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