ФСБ по Коми возбудило уголовное дело в отношении 27-летнего участника запрещенной экстремистской организации АУЕ*

ФСБ по Коми возбудило уголовное дело в отношении 27-летнего участника запрещенной в России экстремистской группы АУЕ*. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщили в управлении, в 2018 году 27-летний мужчина, уроженец Якутии, был осужден на 16 лет тюремного заключения за преступления, связанные с кражей, совершенной группой лиц по соглашению, и покушением на жизнь сотрудника правоохранительных органов.