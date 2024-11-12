ФСБ по Коми возбудило уголовное дело в отношении 27-летнего участника запрещенной экстремистской организации АУЕ*
- 16:30 12 ноября
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- Инесса Богатая
ФСБ по Коми возбудило уголовное дело в отношении 27-летнего участника запрещенной в России экстремистской группы АУЕ*. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как сообщили в управлении, в 2018 году 27-летний мужчина, уроженец Якутии, был осужден на 16 лет тюремного заключения за преступления, связанные с кражей, совершенной группой лиц по соглашению, и покушением на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что отбывая наказание в исправительном учреждении ИК-1 УФСИН России в Коми, осужденный активно принимал участие в "АУЕ"* и распространял криминальную идеологию этой экстремистской группы среди заключенных, стремясь создать ячейку внутри исправительного учреждения.
В текущий момент сотрудники региональных управлений ФСБ и УФСИН проводят оперативно-следственные мероприятия, направленные на сбор доказательств противозаконной активности заключенного.
По ст. 282.2 УК РФ, максимальное наказание за совершение такого преступления предусматривает до 6 лет лишения свободы.
*АУЕ - Экстремистское движение, запрещенное в России.