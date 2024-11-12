Житель Коми отдал мошенникам 7 млн рублей за "замену счетчиков"

В отдел полиции по Ухте поступило заявление о мошенничестве от 45-летнего местного жителя. Он объяснил правоохранителям, что получил звонок через мессенджер от незнакомца, который представился работником энергокомпании.

По информации пресс-службы МВД по Коми, звонивший утверждал, что в доме мужчины необходимо произвести замену электросчетчика. Чтобы подтвердить очередь на замену, лжесотрудник попросил раскрыть определенные личные данные и сообщить код из СМС. Затем заявителю обещали, что подрядчики свяжутся с ним для согласования времени установки.