Житель Коми отдал мошенникам 7 млн рублей за "замену счетчиков"
- 09:50 12 ноября
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- Инесса Богатая
В отдел полиции по Ухте поступило заявление о мошенничестве от 45-летнего местного жителя. Он объяснил правоохранителям, что получил звонок через мессенджер от незнакомца, который представился работником энергокомпании.
По информации пресс-службы МВД по Коми, звонивший утверждал, что в доме мужчины необходимо произвести замену электросчетчика. Чтобы подтвердить очередь на замену, лжесотрудник попросил раскрыть определенные личные данные и сообщить код из СМС. Затем заявителю обещали, что подрядчики свяжутся с ним для согласования времени установки.
Спустя некоторое время злоумышленники сообщили, что его учетная запись на портале "Госуслуги" была взломана, и на его имя якобы было выдано доверенность на получение двух кредитов на сумму 6,2 миллиона рублей. Чтобы остановить незаконные операции, аферисты порекомендовали оформить "встречные" займы на эти суммы. Деньги, полученные с банковских счетов, вместе с сбережениями в размере 820 тысяч рублей предложили перевести на "безопасный" счет.
Кроме того, жертву обязали сохранять конфиденциальность и при получении кредита утверждать банковским сотрудникам, что деньги нужны на покупку автомобиля и ремонт квартиры. Мужчина заподозрил обман только после консультации с женой, которая вернулась домой после длительного пребывания на даче. По этому факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье 159 части 4 УК РФ "Мошенничество".