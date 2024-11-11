Экс-руководителя МФЦ Коми Наталю Жегунову обязали заплатить 2,8 миллиона рублей
- 01:00 12 ноября
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- Инесса Богатая
Сыктывкарский городской суд рассмотрел иск против бывшего главы МФЦ Коми Натальи Жегуновой, осужденной за мошенничество. Прокурор ходатайствовал о взыскании почти 3 миллионов рублей с ответчицы. Об этом сообщает "БНК".
В процессе заседания прокурор уточнил сумму иска, уменьшив ее до 2,8 миллиона рублей.
По информации "БНК", Наталья Жегунова и ее адвокат возражали против иска. Они утверждали, что компенсацию нужно перечислить в государственный бюджет, но судье этот аргумент показался неубедительным, так как уголовный приговор подтвердил, что ущерб был нанесен учреждению, а не казне.
Юрист также отметил, что другие сотрудники МФЦ тоже получали премии, но ответственность ложится исключительно на его клиента. Однако гражданский суд отклонил это возражение, учитывая, что по уголовному делу было установлено: Жегунова получила от подчиненных свыше 2,8 миллиона рублей.
В результате иск был удовлетворен. Решение еще не вступило в законную силу.
Напомним, уголовное дело против Натальи Жегуновой было инициировано в феврале 2022 года. Следствие установило, что в период с 2017 по 2021 год она присвоила средства, предназначенные для выплат зарплаты и премий сотрудникам, а также использовала бюджетные деньги для укрепления своего имиджа. Сообщалось, что общий ущерб составил более 2,9 миллиона рублей.