Экс-руководителя МФЦ Коми Наталю Жегунову обязали заплатить 2,8 миллиона рублей

Сыктывкарский городской суд рассмотрел иск против бывшего главы МФЦ Коми Натальи Жегуновой, осужденной за мошенничество. Прокурор ходатайствовал о взыскании почти 3 миллионов рублей с ответчицы. Об этом сообщает "БНК".

В процессе заседания прокурор уточнил сумму иска, уменьшив ее до 2,8 миллиона рублей.