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Руководителя одного из районов Коми оштрафовали за темную улицу

Руководителя одного из районов Коми оштрафовали за темную улицуФото "Про Город"

Мировой судья Ижемского судебного участка Республики Коми, рассмотрев материалы прокурорской проверки, привлек главу района к административной ответственности по ч. 10 ст. 7.32 КоАП РФ.

В ходе проверки прокуратуры Ижемского района выяснилось, что районная администрация в ходе реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы" заключила контракт с местным индивидуальным предпринимателем на установку уличного освещения на улице Молодежной в селе Ижма на общую сумму 4, 5 миллиона рублей.

При финальной приемке глава администрации неоправданно принял работы, которые фактически не были выполнены, на сумму 280 тыс. рублей. Прокуратура инициировала дело об административном нарушении в отношении чиновника. Таким образом, мировой судья, рассмотрев предоставленные доказательства, привлек его к ответственности, назначив штраф в размере 30 тысяч рублей.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Подрядчик возместил администрации Ижемского района ущерб в полном объеме.

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