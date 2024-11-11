Руководителя одного из районов Коми оштрафовали за темную улицу

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Мировой судья Ижемского судебного участка Республики Коми, рассмотрев материалы прокурорской проверки, привлек главу района к административной ответственности по ч. 10 ст. 7.32 КоАП РФ. В ходе проверки прокуратуры Ижемского района выяснилось, что районная администрация в ходе реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы" заключила контракт с местным индивидуальным предпринимателем на установку уличного освещения на улице Молодежной в селе Ижма на общую сумму 4, 5 миллиона рублей.

При финальной приемке глава администрации неоправданно принял работы, которые фактически не были выполнены, на сумму 280 тыс. рублей. Прокуратура инициировала дело об административном нарушении в отношении чиновника. Таким образом, мировой судья, рассмотрев предоставленные доказательства, привлек его к ответственности, назначив штраф в размере 30 тысяч рублей.

Решение суда пока не вступило в законную силу.