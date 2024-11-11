29-летний сыктывкарец предстанет перед судом за пожар на Сыктывкарском хлебокомбинате

29-летний сыктывкарец ответит за нарушение техники безопасности на рабочем месте, которая привела к пожару. Об этом сообщает прокуратура Коми.

Как сообщили в надзорном органе республики, мужчине предъявлено обвинение по статье 168 Уголовного кодекса России (уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере по причине неосторожного обращения с источником повышенной опасности).