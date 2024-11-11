29-летний сыктывкарец предстанет перед судом за пожар на Сыктывкарском хлебокомбинате
- 17:30 11 ноября
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- Инесса Богатая
29-летний сыктывкарец ответит за нарушение техники безопасности на рабочем месте, которая привела к пожару. Об этом сообщает прокуратура Коми.
Как сообщили в надзорном органе республики, мужчине предъявлено обвинение по статье 168 Уголовного кодекса России (уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере по причине неосторожного обращения с источником повышенной опасности).
Согласно материалам дела, 16 марта 2024 года обвиняемый осуществлял резку металла при разборке печи в цехе № 1 компании "Сыктывкарский хлебокомбинат". Нарушив требования безопасности, он допустил попадание горячих металлических частиц в дымовую трубу разобранной печи. Это привело к пожару на территории более 500 квадратных метров. Ущерб, нанесенный хлебокомбинату, оценивается в 7,4 миллиона рублей.
Житель Сыктывкара свою вину не признал. Уголовное дело передано мировому судье Октябрьского района города Сыктывкара для дальнейшего рассмотрения.
Предварительное следствие по этому уголовному делу было проведено Отделом надзорной деятельности и профилактической работы города Сыктывкара УНД и ПР МЧС России по Республике Коми.