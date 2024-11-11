65-летний сыктывкарец потерял 130 тысяч рублей из-за лжесотрудников Пенсионного фонда
- 11 ноября 16:30
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- Инесса Богатая
В полицию Сыктывкара обратился 65-летний мужчина с жалобой о хищении значительной денежной суммы. Он рассказал правоохранителям, что с ним связался лжеработник Пенсионного фонда.
По информации пресс-службы МВД по Коми, неизвестный заявил, что из-за обновленных норм пенсию местного жителя необходимо пересчитать. Для этого потребовалось, чтобы мужчина включил демонстрацию экрана, якобы для помощи в установке нужного приложения. Лжесотрудник заверил сыктывкарца, что благодаря программе ему не понадобится выходить из дома, и перерасчет пенсии пройдет оперативно.
Пенсионер следовал инструкциям, однако установленная программа на самом деле обеспечила удаленный доступ к его банковским онлайн-сервисам. В то время как злоумышленник обманывал заявителя, с его банковских карт на чужие счета было переведено 130 тысяч рублей личных сбережений. Завершив операции, аферист прекратил вызов.
По данному инциденту начато расследование в рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ "Кража с банковской карты".
МВД по Республике Коми призывает жителей региона не выполнять распоряжения незнакомых лиц! Будь то установка приложения, демонстрация экрана, передача данных из SMS-сообщений или переводы на "безопасные" счета.