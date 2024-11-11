65-летний сыктывкарец потерял 130 тысяч рублей из-за лжесотрудников Пенсионного фонда

В полицию Сыктывкара обратился 65-летний мужчина с жалобой о хищении значительной денежной суммы. Он рассказал правоохранителям, что с ним связался лжеработник Пенсионного фонда.

По информации пресс-службы МВД по Коми, неизвестный заявил, что из-за обновленных норм пенсию местного жителя необходимо пересчитать. Для этого потребовалось, чтобы мужчина включил демонстрацию экрана, якобы для помощи в установке нужного приложения. Лжесотрудник заверил сыктывкарца, что благодаря программе ему не понадобится выходить из дома, и перерасчет пенсии пройдет оперативно.