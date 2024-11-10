Жителя Коми осудили за сокрытие оружия, из которого стреляли в мужчину

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В Сыктывкаре местного жителя привлекли к уголовной ответственности за сокрытие орудия преступления. Об этом сообщают в пресс-службе судов.

Согласно имеющимся данным, в декабре 2023 года знакомый данного мужчины произвел выстрел из ружья, повредив голову пострадавшему. После этого он попросил обвиняемого не раскрывать, где находится орудие.

Вина обвиняемого была доказана, и приговор вступил в силу. Суд обязал его выплатить штраф в размере 70 тысяч рублей.