Жителя Коми осудили за сокрытие оружия, из которого стреляли в мужчину
- 22:45 10 ноября
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- Елизавета Петрова
В Сыктывкаре местного жителя привлекли к уголовной ответственности за сокрытие орудия преступления.
Об этом сообщают в пресс-службе судов.
Согласно имеющимся данным, в декабре 2023 года знакомый данного мужчины произвел выстрел из ружья, повредив голову пострадавшему. После этого он попросил обвиняемого не раскрывать, где находится орудие.
Вина обвиняемого была доказана, и приговор вступил в силу. Суд обязал его выплатить штраф в размере 70 тысяч рублей.
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