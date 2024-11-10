Суд после обращения банка запретил жительнице Сосногорска уезжать из страны
- 12:45 10 ноября
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- Елизавета Петрова
Представитель банка подала в суд иск против Ц., с просьбой ввести временное ограничение на выезд из России для ответчика до выполнения обязательств по исполнительному производству.
Об этом сообщают в пресс-службе судов Коми.
Согласно материалам дела, должница была уведомлена о начале исполнительного производства в её отношении, а также предупреждена о возможном временном ограничении права на выезд из страны. В постановлении о начале исполнительного производства был установлен срок для добровольного исполнения. Согласно информации от полиции Сосногорска, загранпаспорт Ц. не выдавался.
Учитывая, что ответчик, будучи должником по исполнительному производству, не исполнила требования исполнительного документа в срок, установленный судебным приставом-исполнителем, а также принимая во внимание, что сумма взыскания по исполнительному производству превышает 30 000 рублей, суд считает требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению.
Суд Сосногорска удовлетворил исковые требования. Ц. временно ограничили выезд из России до полного исполнения обязательств по исполнительному производству. Решение ещё не вступило в законную силу.