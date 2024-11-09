Авария на трассе в Коми: опытного водителя госпитализировали с серьезными травмами

Фото УГИБДД по Коми

В Усть-Вымском районе произошла серьезная авария. Иномарка улетела в кювет и там перевернулась. Как сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции, инцидент случился 8 ноября в 15:25 на автодороге, соединяющей населенные пункты Айкино и Кослан. Мужчина 1991 года рождения находился за рулем автомобиля KIA Rio и двигался в сторону Микуни.

На 8-м километре дороги потеряв контроль над управлением автомобилем, водитель съехал в кювет и его транспортное средство перевернулось. Несмотря на опыт, накопленный за более чем десятилетие вождения — с 2009 года, — мужчина не смог избежать несчастного случая.