В одном из посёлков Коми жильцов эвакуировали из-за возгорания кровли

Утро 9 ноября в ухтинском поселке Озерный началось с драматических событий. Жители одного из домов были внезапно эвакуированы из-за происшествия, которое всколыхнуло весь населённый пункт.

Загорелась кровля, а искры электрической проводки добавили опасности этому инциденту. Сотрудники Главного управления МЧС по Коми оперативно отреагировали на чрезвычайную ситуацию. Жильцы дома, число которых достигало 40 человек, включая 15 детей, были быстро выведены из опасной зоны. Для обеспечения их безопасности и комфорта были организованы пункты временного размещения, куда могла быть направлена любая нуждающаяся в помощи семья.