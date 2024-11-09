В одном из посёлков Коми жильцов эвакуировали из-за возгорания кровли
- 17:30 9 ноября
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- Анастасия Амелькина
Утро 9 ноября в ухтинском поселке Озерный началось с драматических событий. Жители одного из домов были внезапно эвакуированы из-за происшествия, которое всколыхнуло весь населённый пункт.
Загорелась кровля, а искры электрической проводки добавили опасности этому инциденту. Сотрудники Главного управления МЧС по Коми оперативно отреагировали на чрезвычайную ситуацию. Жильцы дома, число которых достигало 40 человек, включая 15 детей, были быстро выведены из опасной зоны. Для обеспечения их безопасности и комфорта были организованы пункты временного размещения, куда могла быть направлена любая нуждающаяся в помощи семья.
Как сообщает МЧС региона, на борьбу с пламенем выехало 29 опытных пожарных, сопровождаемых 13 единицами специальной техники. Искусство координированных действий и профессионализм сыграли свою роль: к девяти часам утра огнеборцы доложили о ликвидации открытого горения. Успешные оперативные меры предотвратили возможные потери и жертвы.
Причина возгорания остается под пристальным вниманием специалистов. Сотрудники государственного пожарного надзора МЧС России начали тщательное расследование инцидента, чтобы выяснить истоки несчастья и предотвратить подобные случаи в будущем.