В Коми на трассе по дороге из Сыктывкара погиб мужчина

Фото УГИБДД по Коми

В Сысольском районе «Шевроле» улетела в кювет и там врезалась в препятствие. Погиб опытный водитель. Вечером 8 ноября, около 19:50, в Сысольском районе произошла трагическая авария. По данным Госавтоинспекции Коми, водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Aveo, направлялся по трассе Сыктывкар — Кудымкар. На 10-м километре дороги он не смог удержать контроль над транспортным средством.

В результате потери управления автомобиль внезапно съехал с проезжей части в кювет, что привело к столкновению с препятствием. Точные детали ситуации остаются неясными, поскольку информация о характере преграды отсутствует.

Трагедия произошла мгновенно: водитель, к сожалению, скончался на месте аварии. Одной из основных причин столь печального исхода стало то, что мужчина не был пристегнут ремнём безопасности.