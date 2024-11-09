На трассе Сыктывкар — Троицко-Печорск произошла трагическая авария

По дороге из Сыктывкара в Троицко-Печорск столкнулись «Мерседес» и отечественный автомобиль. Как сообщает УГИБДД по Коми, погиб молодой водитель.

8 ноября 2024 года около 16:10 в Корткеросском районе произошла авария. Молодой водитель, 2003 года рождения, управлявший ВАЗ-2107, двигался по дороге Сыктывкар — Троицко-Печорск. На 44-м километре пути он потерял контроль над автомобилем. Как следствие, машина вышла на встречную полосу и столкнулась с Mercedes-Benz.