На трассе Сыктывкар — Троицко-Печорск произошла трагическая авария
- 12:15 9 ноября
- 16+
- Анастасия Амелькина
По дороге из Сыктывкара в Троицко-Печорск столкнулись «Мерседес» и отечественный автомобиль. Как сообщает УГИБДД по Коми, погиб молодой водитель.
8 ноября 2024 года около 16:10 в Корткеросском районе произошла авария. Молодой водитель, 2003 года рождения, управлявший ВАЗ-2107, двигался по дороге Сыктывкар — Троицко-Печорск. На 44-м километре пути он потерял контроль над автомобилем. Как следствие, машина вышла на встречную полосу и столкнулась с Mercedes-Benz.
Жизнь водителя «семерки» трагически оборвалась на месте происшествия ещё до прибытия медицинских работников. Парень имел всего один год водительского стажа.
Пассажирка Mercedes, женщина 1977 года рождения, получила автотравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытую травму грудной клетки и ушибы шеи и левой кисти. Благодаря пристёгнутым ремням, её жизнь была спасена.
Эта ужасная авария служит очередным напоминанием о необходимости осторожности и бдительности на дорогах, где каждая секунда может стать решающей.