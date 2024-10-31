Математик-пророк дал прогноз на окончание СВО. Когда, по его расчетам, это случится и кто одержит победу?

Российский математик Григорий Кваша, который известен своими прогнозами на судьбоносные события, предсказал дату окончания СВО. Об этом сообщает Life.ru. Также эксперт назвал сторону, которая окажется победителем. Свой прогноз он составил на основе математических расчетов. Кстати, ранее он уже предсказывал важные мировые события.

Кто такой Григорий Кваша, который предсказал окончание СВО?

Григорий Кваша – российский историк, писатель и математик. Родился в 1954 году в Челябинске.