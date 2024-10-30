Герой СВО встретился со студентами Колледжа искусств Республики Коми

В Сыктывкаре в Колледже искусств прошла встреча с героем СВО Валерием Шенцевым. В мероприятии приняли участие как студенты, так и волонтеры учебного заведения, а также представитель фонда "Защитники Отечества".

Боец спецоперации рассказал о своем вступлении в добровольческие ряды, а также поделился опытом службы на Авдеевском направлении в селах Водяное и Маринка. Он служил в штурмовой бригаде как штурмовик и оператор дронов, за что был награжден. После серьезной травмы мужчину демобилизовали. Сейчас Валерий Шенцев продолжает активно заниматься волонтерством, он также проводит уроки патриотического воспитания в школах.

Ветеран, опираясь на свой опыт, подчеркнул необходимость поддержки для бойцов, особенно выделив значимость открыток и писем, полученных от детей в тяжелые моменты. Студенты также смогли увидеть фильм, посвященный волонтерам, которые оказывают помощь защитникам на передовой, и обсудить важные темы патриотизма и любви к Родине.