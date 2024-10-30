Герой СВО встретился со студентами Колледжа искусств Республики Коми
- 21:30 30 октября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре в Колледже искусств прошла встреча с героем СВО Валерием Шенцевым. В мероприятии приняли участие как студенты, так и волонтеры учебного заведения, а также представитель фонда "Защитники Отечества".
Боец спецоперации рассказал о своем вступлении в добровольческие ряды, а также поделился опытом службы на Авдеевском направлении в селах Водяное и Маринка. Он служил в штурмовой бригаде как штурмовик и оператор дронов, за что был награжден. После серьезной травмы мужчину демобилизовали. Сейчас Валерий Шенцев продолжает активно заниматься волонтерством, он также проводит уроки патриотического воспитания в школах.
Ветеран, опираясь на свой опыт, подчеркнул необходимость поддержки для бойцов, особенно выделив значимость открыток и писем, полученных от детей в тяжелые моменты. Студенты также смогли увидеть фильм, посвященный волонтерам, которые оказывают помощь защитникам на передовой, и обсудить важные темы патриотизма и любви к Родине.
"Эта встреча молодежи с Валерием Владимировичем – это настоящее уроки искреннего патриотизма. Такие примеры помогают нынешним гражданам России воспитывать в себе ответственность, самоотверженность и чувство долга. Я выражаю благодарность организаторам и нашему гостю за их внимание к студентам Колледжа искусств", – подчеркнула министр культуры Коми Гульнара Идрисова.