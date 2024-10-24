Так делали еще наши предки: положите чеснок под подушку и уже утром увидите эффект - это звучит странно, зато работает
- 11:00 24 октября
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- Служба новостей
Чеснок давно известен не только как популярная приправа и природное средство от болезней, но и как помощник в борьбе за крепкий сон. В прошлом его размещали под подушку для улучшения сна. Как сообщается в польском источнике Onet.pl, чеснок помогает открыть носовые каналы, облегчая дыхание и улучшая качество сна. К тому же, постоянное использование чеснока под подушкой способствует укреплению иммунной системы.
Тем, кто испытывает серьезные проблемы с засыпанием, предлагается приготовить чесночный отвар. Его рецепт прост: измельченный зубчик чеснока и гвоздика варятся в стакане молока в течение трех минут. После этого гвоздика удаляется, и в напиток добавляют чайную ложку меда. Этот теплый отвар рекомендуется пить за полчаса до отхода ко сну.
Чесночный отвар богат магнием, который оказывает успокаивающее влияние на нервную систему, и калием, который помогает улучшить качество сна. Эти элементы снижают активность нейронов в мозге и центральной нервной системе, способствуя расслаблению и легкому засыпанию, пишет pg21.ru.
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