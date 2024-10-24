Вместо тонны компоста и удобрений сыплю 1 ложку муки на грядки - почва мягенькая, как пуховое облачко

Каждый садовод знает, как важно поддерживать здоровье почвы для получения обильного урожая. Для этого чаще всего применяют большие объёмы компоста и удобрений. Однако существует более простой и эффективный способ улучшить структуру почвы и насытить её необходимыми элементами: всего одна ложка доломитовой муки способна творить чудеса, как утверждает источник, пишет progorodsamara.ru.

Что такое доломитовая мука?

Доломитовая мука представляет собой измельчённый природный минерал, богатый кальцием и магнием. Она используется для снижения кислотности почвы, которая может отрицательно сказываться на росте растений. По сравнению с другими известковыми добавками, доломитовая мука действует мягче, не разрушая структуру почвы и не затрагивая полезные микроорганизмы, при этом улучшая её плодородие.