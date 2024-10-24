"Ноябрь нам всем подгадит": синоптики передали новый прогноз на конец осени

Согласно свежему прогнозу синоптиков, ноябрь этого года станет настоящим испытанием для жителей России ввиду климатических аномалий, сообщает PRIMPRESS. Специалисты предупреждают, что последний месяц осени будет характеризоваться нестабильной погодой, способной нарушить планы и повлиять на настроение граждан.

В центральной части России ноябрь начнется с относительно теплых температур, но к середине месяца ожидается резкое похолодание. Регион накроют обильные осадки в виде мокрого снега и ледяного дождя, которые в дальнейшем перейдут в мощные снегопады. Температура может опуститься до минус 8–15 градусов, а атмосферное давление также спадет.