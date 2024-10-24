"Ноябрь нам всем подгадит": синоптики передали новый прогноз на конец осени
- 09:20 24 октября
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- Служба новостей
Согласно свежему прогнозу синоптиков, ноябрь этого года станет настоящим испытанием для жителей России ввиду климатических аномалий, сообщает PRIMPRESS. Специалисты предупреждают, что последний месяц осени будет характеризоваться нестабильной погодой, способной нарушить планы и повлиять на настроение граждан.
В центральной части России ноябрь начнется с относительно теплых температур, но к середине месяца ожидается резкое похолодание. Регион накроют обильные осадки в виде мокрого снега и ледяного дождя, которые в дальнейшем перейдут в мощные снегопады. Температура может опуститься до минус 8–15 градусов, а атмосферное давление также спадет.
В Сибири зима заявит о себе уже в начале ноября. К середине месяца почти вся местность будет покрыта снегом. Столбики термометров сначала покажут минус 15 градусов, а затем температура снизится до минус 25–30 градусов, побив предыдущие рекорды холодов.
На Урале в ноябре ожидается климатическая нестабильность: погодные условия будут меняться от потепления до экстремального холода, с последующим возвращением более мягкой погоды. Осадки будут варьироваться от дождя до снега и обратно, что будет представлять угрозу как для водителей, так и для пешеходов, пишет primpress.ru.