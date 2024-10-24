"Будут уже другие деньги" всех, кто получает пенсию на карту, ждет сюрприз с 24 октября
- 10:05 24 октября
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- Служба новостей
Всем, кто получает пенсию на банковскую карту, рассказали о новом сюрпризе. Пожилые граждане проверят свой счет, и там будут уже совсем другие деньги крупные банки приготовили изменения для людей. Об этом рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева, сообщает PRIMPRESS.
По ее словам, речь идет о новых программах, которые запустили многие российские банки. Финансовые учреждения пообещали пенсионерам выплачивать приятный бонус в том случае, если человек оформит карту и переведет на нее процесс получения своей пенсии.
Так, всем, кто начнет получать пенсию на карту, банки пообещали приветственную выплату. Например, ПСБ выплатит пожилым людям единовременно по две тысячи рублей, а со стороны банка Уралсиб бонус составит и вовсе три тысячи рублей.
Рассчитывать на получение таких денег смогут все, кому назначена пенсия, причем как по старости, так и любого другого вида. Если все условия были выполнены еще в сентябре, то выплата поступит уже в ближайшие дни.