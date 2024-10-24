"Будут уже другие деньги" всех, кто получает пенсию на карту, ждет сюрприз с 24 октября

Всем, кто получает пенсию на банковскую карту, рассказали о новом сюрпризе. Пожилые граждане проверят свой счет, и там будут уже совсем другие деньги крупные банки приготовили изменения для людей. Об этом рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева, сообщает PRIMPRESS.

По ее словам, речь идет о новых программах, которые запустили многие российские банки. Финансовые учреждения пообещали пенсионерам выплачивать приятный бонус в том случае, если человек оформит карту и переведет на нее процесс получения своей пенсии.