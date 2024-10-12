Суд заставил мэрию Ухты отремонтировать все уличные лестницы за два года

Мэрия Ухты получила два года на ремонт всех уличных лестниц, несмотря на просьбы увеличить срок, суд остался непреклонным. Об этом пишет БНК.

Суд в Ухте рассмотрел дело, инициированное прокурором города, в интересах жителей. В ходе проверки, организованной прокуратурой и специалистами, стало ясно, что 21 лестница в городе нуждается в ремонте — от поврежденных перил до разрушенного бетонного покрытия.