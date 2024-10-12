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Суд заставил мэрию Ухты отремонтировать все уличные лестницы за два года

Суд заставил мэрию Ухты отремонтировать все уличные лестницы за два годаФото из архива Pro Города

Мэрия Ухты получила два года на ремонт всех уличных лестниц, несмотря на просьбы увеличить срок, суд остался непреклонным. Об этом пишет БНК.

Суд в Ухте рассмотрел дело, инициированное прокурором города, в интересах жителей. В ходе проверки, организованной прокуратурой и специалистами, стало ясно, что 21 лестница в городе нуждается в ремонте — от поврежденных перил до разрушенного бетонного покрытия.

Суд исследовал законы и правила благоустройства и согласился с требованиями прокурора. Прокуратура требовала завершить ремонт лестниц к 1 августа 2026 года. Мэрия утверждала, что срок слишком короткий, но суд посчитал иначе, так как неисправные лестницы мешают жителям комфортно передвигаться. Ухтинский суд обязал администрацию завершить работы к указанному сроку, но решение ещё не вступило в силу.

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