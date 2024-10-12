Суд заставил мэрию Ухты отремонтировать все уличные лестницы за два года
- 01:00 13 октября
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- Анастасия Амелькина
Мэрия Ухты получила два года на ремонт всех уличных лестниц, несмотря на просьбы увеличить срок, суд остался непреклонным. Об этом пишет БНК.
Суд в Ухте рассмотрел дело, инициированное прокурором города, в интересах жителей. В ходе проверки, организованной прокуратурой и специалистами, стало ясно, что 21 лестница в городе нуждается в ремонте — от поврежденных перил до разрушенного бетонного покрытия.
Суд исследовал законы и правила благоустройства и согласился с требованиями прокурора. Прокуратура требовала завершить ремонт лестниц к 1 августа 2026 года. Мэрия утверждала, что срок слишком короткий, но суд посчитал иначе, так как неисправные лестницы мешают жителям комфортно передвигаться. Ухтинский суд обязал администрацию завершить работы к указанному сроку, но решение ещё не вступило в силу.
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