В Коми водитель выезжал со двора и сбил женщину

Фото УГИБДД по Коми

В поселке Айкино произошел инцидент с участием автомобиля и пешехода. Об этом сообщает УГИБДД региона. Авария случилась поздним вечером 11 октября 2024 года около 23:24. 45-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля марки Ford Focus, выезжал с дворовой территории многоэтажного жилого дома №53, расположенного на улице Исакова.

Мужчина начал движение, не заметив пешехода, стоявшего справа от автомобиля. В результате он совершил наезд на женщину. Местная жительница 1983 года рождения получила травмы различной степени тяжести. Медики, прибывшие на место инцидента, диагностировали у нее ушиб правой кисти, а также ссадины в области предплечья и кровоподтек кисти правой руки. Несмотря на полученные повреждения, пострадавшая женщин избежала необходимости госпитализации.