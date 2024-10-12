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Долги перед Фондом капремонта Коми превысили 1,9 миллиарда рублей

Долги перед Фондом капремонта Коми превысили 1,9 миллиарда рублейФото из архива "Про Города Сыктывкар"

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Коми недополучил почти 2 миллиарда рублей. Об этом пишет БНК.

Эти деньги должны были пойти на ремонт домов и поступают в основном из взносов жителей и государственной помощи. Однако задолженность перед фондом продолжает расти, так как многие не платят взносы. Контрольно-счетная палата Коми провела проверку работы Фонда и выяснила, как тратились деньги, выделенные из бюджета в 2023-2024 годах. 10 октября отчет был опубликован на сайте ведомства.

По данным проверки, в последние полтора года правительство Коми установило минимальные взносы на ремонт от 12,3 до 15 рублей за квадратный метр. Это больше, чем в 2022 году: от 20% до 30% в зависимости от города. С июня 2024 года взносы снова поднялись на 27% до 40%.

Среди регионов Северо-Запада Коми лидирует по размеру взносов, но собираемость самая низкая — около 82-83%. Задолженность по взносам уже составила почти 1,9 миллиарда рублей, что равняется годовому плану ремонта на 2024 год, включающему 228 домов на сумму 2,3 миллиарда рублей.

Основные должники — это жители, на них приходится 80% долга. Проблемы с платежами особенно заметны в северных городах: в Инте оплачивают лишь 70% взносов, а в Воркуте — 53%.

С 2014 года задолженность уже достигла 1,8 миллиарда рублей, из которых 1,5 миллиарда — это долги населения. В рамках программы капремонта 2015-2059 годов планируется обновить 6115 домов, но фонд часто не выполняет сроки. Больше всего домов требуют ремонта в Сыктывкаре, Ухте и Воркуте.

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